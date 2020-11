Gegen Corona-Maßnahmen : Demo mit Tausenden „Querdenkern“ in Leipzig aufgelöst

Aktualisiert am

Demo mit Tausenden „Querdenkern“ in Leipzig aufgelöst

In Leipzig protestieren Tausende „Querdenker“ gegen die Corona-Maßnahmen. Wegen zahlreicher Verstöße gegen die Versammlungsauflagen wird die Demo von der Stadt aufgelöst.

„Querdenker“ am Samstag in Leipzig Bild: Reuters

Nach zahlreichen Verstößen gegen die Versammlungsauflagen hat die Stadt Leipzig die „Querdenken“-Demo gegen die Corona-Politik aufgelöst. Das teilte die Stadt auf Twitter mit. Die Veranstalter riefen die laut Polizei rund 20.000 Teilnehmer auf dem Augustusplatz in der Innenstadt auf, dem zu folgen. „Wir werden jetzt die Bühne verlassen, die Versammlung ist aufgelöst“, sagten die Organisatoren am Nachmittag. „Verhaltet euch bitte friedlich.“

Bei der Demonstration hatten zuvor die allermeisten Teilnehmer gegen die Corona-Regeln verstoßen. So hatte kaum jemand eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen oder den Mindestabstand von 1,50 Meter eingehalten.

Zu der Demo in der Leipziger Innenstadt waren deutlich mehr Menschen gekommen als angemeldet. Die Polizei gehe von 20.000 Teilnehmern aus, sagte Polizeisprecher Olaf Hoppe am Samstagnachmittag. „Das ist ein weiterer Auflagenverstoß.“ Nur 16.000 Teilnehmer waren für die Demonstration gegen die Corona-Einschränkungen angemeldet.

Wegen des hohen Zulaufs hatten die Veranstalter der „Querdenken“-Demonstration ihre Kundgebung zeitweise unterbrechen müssen. Sie riefen die mehreren tausend Teilnehmer auf, die Veranstaltungsfläche voll auszunutzen. Nach etwa einer halben Stunde ging die Kundgebung zunächst weiter. Die Polizei hatte die Versammlungsfläche zuvor deutlich vergrößert. Die Kundgebung wurde am Samstagmittag auf den innerstädtischen Ring und angrenzende Straßen ausgeweitet, damit die zahlreichen Demonstranten den Mindestabstand einhalten können.

Fast niemand trug Maske

Das taten die Teilnehmer zunächst nicht und auch andere Coronaschutzmaßnahmen wurden missachtet. „Die Einsatzkräfte sprechen Personen ohne Maske an, wenn uns ein Attest gezeigt wird, gleichen wir das mit den Angaben im Personalausweis ab“, sagte eine Polizeisprecherin. „Es ist aber schwierig, bei dieser Menge, lückenlos zu kontrollieren.“

„Querdenken“-Gründer Michael Ballweg gab der Polizei die Schuld für das Gedränge. „Trotz eines schwebenden Rechtsverfahrens durften wir nicht aufbauen“, sagte Ballweg der Deutschen Presse-Agentur. Die Stadt hatte die Veranstaltung zunächst an den Stadtrand verlegen wollen, erst am Samstagmorgen hatte das Oberverwaltungsgericht Bautzen die Kundgebung in der Innenstadt genehmigt.

Gegendemonstranten zahlenmäßig deutlich unterlegen

Unterdessen versammelten sich mehrere hundert Gegendemonstranten am Rande der Querdenken-Demonstration. Die meisten von ihnen standen am Nachmittag an einer Zufahrtsstraße zum Augustusplatz, wo die „Querdenken“-Kundgebung stattfand. Zahlenmäßig waren die Gegendemonstranten aber deutlich unterlegen.

Unter anderem das Bündnis „Leipzig nimmt Platz“ hatte zu Gegenprotesten aufgerufen. „Es war auch gar nicht unser Ziel, mehr zu sein“, sagte Irena Rudolph-Kokot vom Bündnis am Rande der Veranstaltung der Deutschen Presse-Agentur. Man habe vor allem Präsenz zeigen wollen. Ursprünglich hatte der Gegenprotest auf dem Augustusplatz stattfinden sollen und die „Querdenken“-Demo, wie erwähnt, außerhalb der City. Dass das Oberverwaltungsgericht Bautzen den zentralen Platz dann am Samstagmorgen aber der „Querdenken“-Demo zusprach, kritisieren die Gegendemonstranten.

Die Entscheidung sei eine „offizielle Zulassung eines Superspreader-Events mit Ansage“, kritisierte Rudolph-Kokot. „Denn die haben ja angekündigt, keine Masken tragen zu wollen“. Es sei eine Zumutung für die Stadt und die Bürger, dass ohne Einhaltung von Abstand auf viel zu kleinem Raum demonstriert werde. Damit werde die Coronaschutzverordnung ausgehebelt.