Fragen und Antworten : Was macht Delta so gefährlich?

Was ist das Gefährliche an der Delta-Variante?

Die Mitte April erstmals in Indien und kurz danach in England aufgetauchte Variante enthält mehr als ein Dutzend Mutationen, die ihr echte „Fitness“-Vorteile bringen – und dafür sorgen, dass sie sich wesentlich schneller ausbreiten kann als alle bisher bekannten Sars-CoV-2-Varianten. Sie vermehrt sich wesentlich schneller nach der Ansteckung in der Nasenschleimhaut. Entscheidend ist auch, dass sie sich in einer teilweise geimpften Bevölkerung besser ausbreitet, weil sie Immunfluchtmutationen enthält: Merkmale, die es dem Virus erlauben, den Waffen des Immunsystems – insbesondere den durch Impfung erzeugten Antikörpern – zu entkommen.

Was unterscheidet Delta von den anderen Sars-CoV-2-Varianten?

Der R-Wert von Delta wird auf 6 bis 7 geschätzt, das heißt, ein Infizierter wird im Schnitt ohne Eindämmungsmaßnahmen und Impfungen sechs bis sieben andere Menschen infizieren. Dem ursprünglichen Sars-CoV-2-Erreger, mit dem die Pandemie begonnen hat, wird ein halb so hoher R-Wert zugeschrieben. Delta ist auch 40 bis 60 Prozent leichter übertragbar als die bisher aggressivste, zuerst in Großbritannien festgestellte Variante Alpha, die in den ersten Monaten vielerorts wie in Deutschland die meisten anderen Erregertypen fast vollständig verdrängt hat.

Britische Studien legen den Verdacht nahe, dass Delta wegen der höheren Viruslast für deutlich mehr Klinikeinweisungen verantwortlich ist: Die Hospitalisierungsrate war in Delta-Verbreitungsgebieten fast doppelt so hoch.

Schützen die Covid-19-Impfungen vor Delta?

Nur vollständig Geimpfte können sich den bisherigen Daten zufolge recht sicher fühlen. Große Unterschiede zwischen den zugelassenen Impfstoffen wurden nicht ermittelt. Impflinge, die erst eine Dosis der mRNA-Vakzinen erhalten oder einmal mit dem AstraZeneca-Impfstoff behandelt wurden, sind weniger gut geschützt. Ausreichende Wirksamkeit liegt so nur bei einem Drittel der bislang Geimpften vor. Laut dem jüngsten Bericht von Public Health England war auf der Insel ein Drittel der mit Delta infizierten Covid-Patienten nur einmal geimpft worden. Außerdem werden aus Delta-Verbreitungsgebieten öfter (wenn auch noch in geringer Zahl) Impfdurchbrüche gemeldet, bei denen auch vollständig Geimpfte mit Delta erkranken.

Kann eine noch gefährlichere Variante als Delta entstehen?

Das ist kaum vorherzusehen. Bisher hat die schnelle Anpassung des Virus an den Menschen viele Experten überrascht. Indien warnt inzwischen vor einer „Delta plus“-Variante – AY.1 –, einer Unterlinie des Delta-Erregers mit einer zusätzlichen Mutation, K417N. Die Variante wird von Indiens Regierung als „besorgniserregend“ eingestuft und sei noch aggressiver. Festgestellt wurde sie schon vor einigen Wochen auch vereinzelt in anderen Ländern, ohne dass sich die Variante massiv ausgebreitet hätte.