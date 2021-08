Schutz für Geimpfte : Delta-Variante ist kein „Impfkiller“

Seit sich die SARS-CoV-2-Variante Delta fast weltweit erfolgreich ausbreitet hat und auch bei Geimpften festgestellt wurde, machen die angstbesetzten Begriffe immer schneller die Runde. Von Impfdurchbrüchen und Impfversagen ist die Rede. Vor allem einige Zahlen aus einem vor Tagen veröffentlichten Onlinebericht des amerikanischen Seuchenzentrums CDC erzeugten eine fatale Wirkung: Sollten sich vollständig Geimpfte mit dem hochgradig ansteckenden Delta-Virus nun ähnlich leicht anstecken können wie Ungeimpfte – und noch gravierender: Sollten sie womöglich das Virus auch ebenso leicht auf vulnerable Gruppen übertragen können? Wäre es so, könnte das Vertrauen in die Wirkung der Covid-19-Impfstoffe massiv untergraben werden. Tatsächlich aber waren die ersten, häufig zitierten Schlussfolgerungen aus der CDC-Studie offensichtlich überinterpretiert worden, die entsprechenden Gegenreaktionen von Fachleuten blieben nicht aus, und auch die Resultate anderer aktueller Studien zeigen: Die Delta-Variante zu einem Impfkiller zu stilisieren, nur weil sie sich in den Schleimhäuten schneller vermehrt als alle bisher bekannten Varianten, ist völlig überzogen.

Joachim Müller-Jung Redakteur im Feuilleton, zuständig für das Ressort „Natur und Wissenschaft".



„Klar ist, wir müssen uns endgültig von der Vorstellung verabschieden, dass vollständig Geimpfte nicht positiv sein können oder dass sie die Viren nicht übertragen können“, räumte gestern der Berliner Charité-Immunologe Leif Erik Sander in einem Pressegespräch ein. „Aber erstens treten Infektionen bei den Geimpften sehr viel weniger oft auf, und sie erkranken auch deutlich seltener, schon gar nicht schwer.“ Die zugelassenen Impfstoffe wirkten auch mit dem erhöhten Delta-Risiko immer noch hervorragend, sie seien auch weiterhin eine „relevante Bremse“ für die Ausbreitung des Erregers.

Behörde räumt ein, dass die Daten nicht ausreichen

In der im CDC-Bericht ausgewerteten Untersuchung waren die Folgen einer in den ersten beiden Juliwochen stattgefundenen Serie von Veranstaltungen – drinnen wie draußen – im Barnstable County im US-Bundesstaat Massachusetts dargestellt worden. Tausende Menschen, ganz überwiegend Männer mittleren Alters, hatten sich in Bars, Hallen und auf den Festivalplätzen versammelt und gefeiert. Die Inzidenz in dem County lag vorher bei null, wenige Wochen danach bei 177. Von den 469 nach dem Spektakel mit PCR-Tests positiv getesteten Personen waren drei Viertel vollständig geimpft – entweder mit mRNA-Impfstoff doppelt geimpft oder einfach geimpft mit dem Johnson-&-Johnson-Impfstoff. Noch gravierender: 274, also knapp 80 Prozent der Geimpften, entwickelten Symptome, fünf mussten in die Klinik. Offensichtlich gab es also Impfdurchbrüche, und zwar, wie die genetischen Analysen vieler Infizierter zeigten, mit der Delta-Variante. Inzwischen ist, wie lokale Zeitungen aus Boston berichten, die Zahl der mittels Kontaktverfolgung ermittelten Infizierten auf mehr als neunhundert angestiegen, die Zahl der Krankenhauseinweisungen auf sieben. Tote gibt es bisher keine.

Die Impfungen hatten also sehr wohl ihren wichtigsten Zweck erfüllt: Sie schützen die Geimpften effektiv vor schweren Erkrankungen. Über die Symptome bei den leichter Erkrankten und deren Immunstatus erfährt man in dem Bericht des CDC genauso wenig Konkretes wie über die jeweils verabreichten Impfstoffe. In dem Papier der Behörde wird auch eingeräumt, dass „diese Daten nicht ausreichen, etwas über die Effektivität der Impfstoffe gegenüber den Viren, auch in Bezug auf Delta, auszusagen“. Trotzdem wurden weitreichende Schlüsse hinsichtlich der Infektiosität von Geimpften gezogen. Allein aus der Beobachtung, dass der sogenannte Ct-Wert und damit die mutmaßliche Viruskonzentration im Nasen-Rachen-Raum, die in den PCR-Tests ermittelt wurde, bei Geimpften nicht sehr viel anders war als bei ungeimpften Infizierten, wurde geschlossen: Geimpfte tragen das Virus genauso weiter wie Ungeimpfte. Dabei räumte man in der Onlineveröffentlichung bereits ein, dass die verwendete Methode und die Zahl der erfassten Fälle nicht ausreichen, Genaueres über die Ansteckungsfähigkeit von infizierten Geimpften auszusagen.