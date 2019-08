Debattenkultur : Meine Meinung

Ein populärer Irrtum unserer Zeit ist die Annahme, dass Meinungsfreiheit einhergehe mit einem Recht auf Deutungshoheit. Wer so denkt, will nicht nur ungehindert seine Meinung sagen, sondern größtmöglichen Beifall dafür. Er empfindet es als Unterdrückung, wenn die Mehrheit etwas anders sieht als er. Einer, der so spricht, bekam diese Woche eine große Bühne. Er saß im Publikum, als die Bundeskanzlerin in Stralsund auftrat. Die örtliche Zeitung hatte eingeladen. Bürger durften der Kanzlerin Fragen stellen. Auch ein Lokalpolitiker der AfD.

Der Mann hob an: „Frau Merkel, Sie haben uns im Namen der Toleranz in eine Diktatur geführt, ist meine Meinung.“ Diese Meinungsäußerung kontrastierte der Politiker mit der im Anschluss geäußerten Meinung, dass das Grundrecht auf Meinungsfreiheit für AfD-Mitglieder nicht gegeben sei. Auch das Recht darauf, in Würde zu leben, Grundgesetz, Artikel 1, habe man verwirkt als bekennender Anhänger der AfD und Patriot. „Das will ich hier mal offen sagen.“ Die Pressefreiheit sei übrigens auch nicht mehr gegeben. Spricht man so mit einer Diktatorin?