Manuela Schwesig (SPD), Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, besucht am 15. Oktober 2020 in Lubmin die Gas-Anlandestation der Ostseepipeline Nord Stream 2.

Im Streit über den Umgang mit der Gaspipeline Nord Stream 2 von Russland nach Mecklenburg-Vorpommern und der Stiftung „Klima- und Umweltschutz MV“ haben am Mittwoch im Bundestag nicht nur Vertreter der Opposition, sondern auch mehrere Abgeordnete der an der Ampelkoalition im Bund beteiligten Parteien Grüne und FDP die SPD-geführte Landesregierung unter Ministerpräsidentin Manuela Schwesig scharf kritisiert.

In einer von der Unionsfraktion beantragten Aktuellen Stunde sagte der FDP-Bundestagsabgeordnete Michael Kruse, der russische Präsident Wladimir Putin habe es nicht nur geschafft, dass eine Gasleitung gebaut worden sei, sondern auch Pipelines, durch die „Fakenews, Propaganda und Lügen“ bis in die Staatskanzlei in Schwerin flössen.

Ohne den Rücktritt Schwesigs ausdrücklich zu fordern, sagte Kruse, „es ist ganz klar zuzuordnen, bei welcher Ministerpräsidentin die Verantwortung hier liegt, und deswegen ist es auch sie, die diese politische Verantwortung tragen sollte“. In der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass Steuererklärungen im Zusammenhang mit 20 Millionen Euro, die die Stiftung aus Russland erhalten hatte, von einer Finanzamtsmitarbeiterin verbrannt worden waren. Bei der Frage, inwiefern auf die Summe Schenkungssteuer zu entrichten ist, gehen die Einschätzungen von Finanzamt und Stiftung auseinander; derzeit läuft dazu ein Rechtsstreit vor dem Finanzgericht Greifswald.

„Wie konnte dieser Wahnsinn politisch umgesetzt werden?“

Der Grünen-Abgeordnete Sascha Müller sagte am Mittwoch im Bundestag, dass Ziel der Stiftung sei es gewesen, Nord Stream 2 weiterbauen zu können. Er fragte: „Wie konnte dieser Wahnsinn politisch umgesetzt werden?“ Der FDP-Parlamentarier Hagen Reinhold äußerte, das Abhängigkeitsverhältnis der Landesregierung in Schwerin von Russland sei „mehr als offenbar“. Bernhard Herrmann (Grüne) warf Schwesigs Regierung vor, sie habe ein „Schlupfloch“ gefunden, um Deutschland energiepolitisch noch stärker an Russland zu binden.

CDU-Generalsekretär Mario Czaja gab zwar Fehler seiner Partei im Zusammenhang mit Nord Stream 2 zu, bezeichnete jedoch Schwesig als die Verantwortliche. Parlamentarier der SPD verteidigten Schwesig und ihre Regierung. Die CDU habe im Bund und in Mecklenburg-Vorpommern mitregiert, als die Stiftung gegründet wurde, nun veranstalte sie eine „politische Show auf dem Rücken meines Bundeslandes“, sagte der Sozialdemokrat Erik von Malottki.

Zwischen der Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern und dem Stiftungsvorstand um Schwesigs Amtsvorgänger Erwin Sellering (SPD) verschärfte sich der Ton. In einer Mitteilung widerspricht die Stiftungsspitze Aussagen von Finanzminister Heiko Geue (SPD), die Stiftung habe ihn gehindert, Abgeordnete des Landtags frühzeitig und umfassend über das Verschwinden von Steuerakten zu informieren. „Die Hauptargumentationslinie des Finanzministers beruht leider nicht auf Tatsachen. Nicht wir haben eine Offenlegung aller Umstände verhindert, sondern das Ministerium“, heißt es vom Stiftungsvorstand.

Man habe im Mai 2022 ausdrücklich die Befreiung vom Steuergeheimnis zur Beantwortung einer Kleinen Anfrage im Landtag erteilt. Damit sei das Finanzministerium zufrieden gewesen. „Weitere Nachfragen des Finanzministeriums zur Befreiung hat es monatelang nicht gegeben“, so die Stiftung.

Stiftung widerspricht Finanzminister

Geue hatte in einer Pressekonferenz am Dienstag mehrmals betont, er habe Landtagsabgeordnete und Öffentlichkeit nicht über die Vorgänge informieren können, da die Stiftung keine umfassende Befreiung vom Steuergeheimnis erteilt habe. Das Steuerrecht verbiete es, Auskünfte zu laufenden Verfahren ohne ausdrückliche Zustimmung der Betroffenen zu geben.

Auch Ministerpräsidentin Schwesig sei nicht über die Vorgänge zu den Steuerunterlagen informiert worden. „Das Steuergeheimnis gilt, egal welcher Adressat“, sagte der Finanzminister. Die Oppositionsfraktionen in Mecklenburg-Vorpommern hatten beklagt, nur unzureichend über die Vorgänge um die verschwundenen Akten informiert worden zu sein. Am Dienstagvormittag erteilte die Stiftung eine „vollumfängliche, einschränkungsfreie Befreiung vom Steuergeheimnis hinsichtlich aller im Finanzamt Ribnitz-Damgarten und im Finanzministerium geführten Akten zum Schenkungssteuerfall“

Der Stiftungsvorstand wies auch Geues Begründung zurück, wonach die Stiftung Schenkungssteuer zu entrichten habe. Um die Zahlung der geforderten 9,8 Millionen Euro läuft derzeit ein Rechtsstreit.