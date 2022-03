Debatte um Dienstpflicht : Bürger als Verteidiger ihrer Freiheit

Die Streitkräfte müssen kein Spiegelbild der Gesellschaft sein, aber in ihr verankert. In der Debatte über die Neueinführung der Dienstpflicht muss es auch darum gehen, wofür die Bundeswehr heute steht.

Als es die Wehrpflicht noch gab: Grundausbildung in Hessen 2005 Bild: dpa

100 Milliarden für die Bundeswehr und eine Rückkehr der Wehrpflicht? Auch in der Verteidigungspolitik bleibt offenbar kaum ein Stein auf dem anderen. Erfreulich, dass ohne Schranken diskutiert wird. Doch es kann keine Rede davon sein, dass die deutschen Streitkräfte bisher vernachlässigt worden wären. So befasst sich die Politik mit viel Kraft und seit vielen Jahren damit, den deutschen Streitkräften jedwede Tradition auszutreiben, deren Wurzeln vor der Gründung der Bundeswehr liegen. Bald dürfte allenfalls ein diverser Deserteur oder ein woker Widerstandskämpfer noch als Namenspatron für Kasernen in Frage kommen.

Auch ist die politische Führung schon fast traditionell intensiv damit beschäftigt, die eigenen Soldaten unter Extremismusverdacht zu stellen – am stärksten die Elitetruppe KSK, die gar nur noch „auf Bewährung“ tätig sein durfte. Es gab unentschuldbare Vorfälle, die Untersuchungen rechtfertigten. Aber zu Tage trat auch hier ein tiefes Misstrauen sowie grundsätzliches Fremdeln allem Militärischen gegenüber.