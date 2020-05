Infektionen nach Gottesdienst : Für das freie Wirken von Geist und Virus

Nach den vielen Infektionsfällen in einer Frankfurter Kirchengemeinde wächst die Kritik an den Behörden. Die Kommunen fühlen sich schlecht informiert. Welche Rolle das freikirchliche Gemeindeleben bei der Ansteckung gespielt hat, ist noch offen.

Wie kam es zur Ansteckung? In diesen Räumen in Frankfurt Rödelheim betet die Baptisten-Gemeinde. Bild: Wonge Bergmann

„Wir sind tief bestürzt und traurig, dass die Infektion Eingang in die Gemeinde gefunden hat und sich mit einer starken Dynamik verbreitete“, heißt es in einer Erklärung, die die Gemeinde der Evangeliums-Christen-Baptisten am Montag veröffentlichte. Mehr als 100 Gemeindemitglieder haben sich in Frankfurt mit dem Coronavirus infiziert – und diesen dann weit ins Land getragen. Auch der Vereinsvorsitzende und sein Stellvertreter sind erkrankt, Ersterer befindet sich im kritischen Zustand auf der Intensivstation.

Reinhard Bingener Politischer Korrespondent für Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Bremen mit Sitz in Hannover. F.A.Z.

Julian Staib Politischer Korrespondent für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland mit Sitz in Wiesbaden. F.A.Z.



Immer noch sind viele Hintergründe des Falls unklar. Was sich aber abzeichnet, sind erhebliche Verwerfungen beim Krisenmanagement zwischen Städten, Kreisen und Landesregierung.