Debatte über Wehrpflicht : Nur wählen und Steuern zahlen?

Der Bundeskanzler bedauert die Abschaffung der Wehrpflicht in Deutschland. Auch der neue Verteidigungsminister spricht von einem Fehler. Kanzler Scholz wies im Bundestag darauf hin, dass jetzt die in den vergangenen Jahrzehnten gemachten Fehler beseitigt werden müssten, die Verteidigungsminister von CDU/CSU gemacht hätten – „dazu zählen ja nicht nur die Halbierung der Bundeswehr und die Abschaffung der Wehrpflicht; sondern dazu zählt auch das größte Sparprogramm für die Bundeswehr, das jemals stattgefunden hat . . .“. Boris Pistorius äußerte, es sei ein Fehler gewesen, die Wehrpflicht auszusetzen; und zwar gar nicht wegen der jetzigen Lage, sondern weil es immer eine Verbindung zur Zivilgesellschaft gegeben habe. Der FDP-Vorsitzende, Bundesfinanzminister Christian Lindner, nannte hingegen die Diskussion über die Wiedereinführung der Wehrpflicht eine „Gespensterdebatte“.

Doch die Debatte über eine Dienstpflicht gab es schon vor dem Ukrainekrieg – vom Bundespräsidenten und auch von der CDU befeuert, die ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr beschlossen hat. In Deutschland leisten derzeit etwa zwölf Prozent eines jeden Jahrgangs einen Freiwilligendienst im zivilen oder militärischen Bereich. Es sind zwar so viele, darauf weist eine neue Studie der Hertie-Stiftung hin, wie in kaum einem anderen europäischen Land. Aber warum sind es nicht noch mehr?

Die Untersuchung macht mehrere Defizite aus: Es fehle Wissen über die bestehenden Möglichkeiten. Das Platzangebot sei geringer als die hohe Nachfrage. Zudem schlössen eine geringe Vergütung sowie zeitlich unflexible Angebote manche Personengruppen fast systematisch aus. Auch Anerkennung und Wertschätzung müssten gestärkt werden, wenn ein Gesellschaftsdienst ein „selbstverständlicher Bestandteil eines Lebenslaufes“ werden solle.

Extrem hohe Musterungsquote in Schweden

Dass es nicht nur, wie früher in Deutschland, Wehrdienst und Ersatzdienst gibt, zeigt ein Blick in die europäischen Nachbarländer: Frankreich hat 2019 mit dem Service National Universel einen neuen Kurzzeitdienst gestartet, der auf das Kennenlernen anderer Lebenswelten zielt und schon in der Schule ansetzt. Die Wiedereinführung der Wehrpflicht in Schweden für Männer und Frauen zeige, „wie Pflichtmodelle so gestaltet werden können, dass sie von der Gesellschaft breit mitgetragen werden und nur diejenigen zum aktiven Dienst heranziehen, die tatsächlich im System gebraucht werden“. So führe eine zielgruppengerechte Information aller Jugendlichen zu hohem Interesse an militärischen Laufbahnen. Dadurch ist die schwedische Armee kontinuierlich mit gut qualifiziertem Nachwuchs ausgestattet.

Zum 18. Geburtstag werden alle Staatsbürger angeschrieben und multimedial über den Wehrdienst informiert. Die Teilnahmequote liegt bei erstaunlichen 96 Prozent. Von den digital Befragten werden knapp 20 Prozent pro Jahrgang gemustert. Von den Gemusterten werden nur etwa vier Prozent einer Alterskohorte eingezogen. Der Dienst dauert dann je nach Verwendung sechs bis 15 Monate. Die Ausbildung findet gemeinsam mit Zeit- und Berufssoldaten statt, auch die Bezahlung ist im Prinzip gleich.

Dieses System stößt offenbar in der Gesellschaft und über Parteigrenzen hinweg auf Zustimmung. Und ebenfalls erstaunlich: Schon vor dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, aber jetzt erst recht, melden sich rekordverdächtig viele Schwedinnen und Schweden freiwillig. Frank-Jürgen Weise, Vorstandsvorsitzender der Hertie-Stiftung und ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Bundesagentur für Arbeit und Leiter des Bundesamts für Migration nennt Schweden als Vorbild, wenn es um den Wehrdienst geht. Er ist aber mit Blick auf Deutschland für einen freiwilligen Dienst für Männer und Frauen „in allen Bereichen der Gesellschaft und natürlich auch bei der Bundeswehr“. Dieser Dienst solle mindestens ein Jahr dauern, in den verschiedenen Bereichen aber auch ganz flexibel gehandhabt werden.

Viele Frauen arbeiten als Freiwillige

Die Untersuchung, die auch einen Blick auf die Schweiz mit ihrer Milizarmee wirft, befasst sich auch mit Hintergründen des Engagements hierzulande. In den zivilen Freiwilligendiensten haben die jungen Menschen demnach überdurchschnittlich häufig eine höhere Schulbildung. Je nach Dienstformat haben zwischen 52 Prozent (Freiwilliges Soziales Jahr) und 90 Prozent (internationale Dienste) mindestens ein (Fach-)Abitur. Zudem sind die Freiwilligen häufiger weiblich (gut 60 Prozent). Anders in der Bundeswehr: Hier dienen mehr als 80 Prozent Männer; die Freiwilligen in der Truppe sind zudem „näher am gesellschaftlichen Durchschnitt, was ihren Bildungshintergrund anbelangt“; so haben 17 Prozent einen Hauptschulabschluss und 45 Prozent mindestens (Fach-)Abitur.

Schließlich wird hervorgehoben, dass die derzeitige Vergütung der zivilen Freiwilligendienste diejenigen systematisch ausschließe, die von der Familie unterstützt würden. Die freiwillig Wehrdienstleistenden hingegen können immerhin im Lauf des Jahres 80 Prozent des Grundgehaltes eines Soldaten auf Zeit erzielen.

Kommt also eine Dienstpflicht? Auffällig ist, dass sich die Organisationen solcher Dienste überwiegend dagegen aussprechen. Da wird der hohe Aufwand genannt und die Sorge vor fehlender Motivation. Weitgehende Einigkeit scheint aber darüber zu bestehen, dass die Gesellschaft mehr Miteinander braucht und dass sich der individuelle Beitrag zu einer gelingenden Demokratie in mehr als Stimm- und Steuerabgaben niederschlagen sollte.