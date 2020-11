Bundestag : Erste Debatte über Triage

Liveblog zur Wahl in Amerika : Entscheidung am Samstag?

+++ Trump erhebt abermals haltlose Vorwürfe und kündigt Pressekonferenz an +++ Sein Stabschef hat sich mit Corona infiziert +++ Biden bereitet sich auf Amtsübername vor +++ Trumps Rückstand in Pennsylvania und Nevada wächst +++ Rennen in Arizona noch offen +++ Georgia rechnet mit Neuauszählung +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.