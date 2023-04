Roller-Mikado in Frankfurt am Main Bild: Frank Röth

In deutschen Großstädten herrscht E-Scooter-Chaos, und niemand will schuld daran sein. Überall stehen geparkte Leihtretroller im Weg, liegen quer auf Fahrradwegen, in Parks und sogar auf S-Bahnsteigen.

Jugendliche rasen damit auf Bürgersteigen herum, Touristen gurken staunend in den Gegenverkehr, und irgendein Eiliger, der Termine hat, brettert zwischen wartenden Autos und Fahrrädern über Rot. Der Leihscooter verleitet zum Regelbruch, weil er schon im falsch geparkten Zustand schreit: Für mich gelten keine Regeln!

Zwar gelten durchaus Regeln – bloß werden sie nicht durchgesetzt. In Paris haben darum gerade die Bürger entschieden, dass die Leihroller abgeschafft werden sollen. Neunzig Prozent derer, die an der Abstimmung teilnahmen, waren dafür.

Die Wahlbeteiligung war zwar niedrig, aber man darf als Bürger einer Weltmetropole eigentlich auch erwarten, dass offensichtliche Missstände von den gewählten Politikern selbständig und ohne zusätzliches Empowerment beseitigt werden. Wer sollte es sonst tun? Infrage kämen im Falle der Roller nur noch die Verleiher und die Nutzer. Beide fallen aus naheliegenden Gründen aus.

Die Verleiher sind darauf angewiesen, dass die Fahrt mit ihren Rollern weiter „supereinfach“ ist und „jede Menge Spaß“ macht, wie der deutsche Anbieter TIER für sich wirbt. Wäre sie nicht so supereinfach und würde weniger Spaß machen, so wie jede andere Art des Fortkommens, könnte man damit kaum Geld verdienen. Das ist gerade ohnehin schwer genug, die Branche ist in der Krise. Der Verleiher informiert außerdem, die Roller könnten auf „ausgewiesenen Parkflächen“ oder auf dem Bürgersteig geparkt werden, Zweiteres so, „dass du andere nicht behinderst“.

Der Anteil der Chaoten ist auffällig hoch

Schon die Tatsache, dass der angehende Verkehrsteilnehmer per Du eingewiesen wird, lässt eine Lässigkeit anklingen, die auf Straßen fehl am Platze ist. Dementsprechend lässig parken viele dann auch. In Berlin ist das offiziell verboten. Auf Gehwegen muss ein Durchgang von mindestens 2,30 Metern frei bleiben. Aber abgesehen davon, dass auch parkende Autos schon auf den Fußgängerweg ragen, stehen oft genug E-Scooter mitten im verbliebenen Korridor. So etwas können Bürger dann bei einer kostenlosen Hotline melden. Aber wer bloß schnell heim will, googelt nicht die Nummer, sofern er überhaupt von ihr weiß.

Und die Leihscooter-Fahrer? Sie sind keine einheitliche Gruppe, aber der Anteil der Chaoten ist auffällig hoch. Das liegt am Spaßfaktor der Roller – es ist wirklich lustig, damit zu fahren, wie jeder weiß, der das schon mal getan hat. Die Scooter können bis auf zwanzig Stundenkilometer beschleunigen, bieten Platz für zwei – obwohl nur einer erlaubt ist – und sind auch nachts leicht verfügbar, wenn nach vier Bier eh alles ein bisschen egal ist.

Wer vor allem ankommen will, läuft, fährt Bahn, Bus, Rad, Moped, Auto oder Taxi. Dazu kommen einige, die, weil sie regelmäßig kurze Strecken überbrücken müssen, eigene E-Scooter besitzen. Deren Fahrer verhalten sich im Schnitt vernünftiger, schon weil es um ihr Eigentum geht, aber auch weil sie geübt sind. Wer vor allem etwas erleben will, fährt Leihroller.

Mehr zum Thema 1/

Was hat der riesige Rest der Städter davon? Nichts als Politikverdruss. Der Verkehrsminister verweist an die Länder. Die sollten Verantwortung übernehmen. Entweder sie setzen endlich die Regeln durch – oder sie schmeißen die Roller aus den Städten.