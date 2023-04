Wer in Passau einen Schwangerschaftsabbruch will, muss seit Aschermittwoch an ei­nem radikalen Abtreibungsgegner vorbei. Bis zum Ende der Fastenzeit steht er jeden Tag vor der Beratungsstelle von Pro Familia und betet, in der Hand ein Schild. „Ich will leben“, steht darauf, dazu das Bild eines Fötus. An einem kühlen Mittwoch im März stehen ihm drei Gegendemonstranten ge­genüber. „Solidarität mit Frauen statt Ro­senkranz beten“, heißt es auf ihrem lilafarbenen Banner. Selbstbestimmungsrecht der Frauen versus Schutz des ungeborenen Lebens: In Passau prallen die Meinungen aufeinander.

Für den Abtreibungsgegner, einen Krankenpfleger und früheren AfD-Kreisrat um die 50, beginnt das Leben im Mo­ment der Empfängnis – nicht bei der Einnistung des Embryos in der Gebärmutter knapp zwei Wochen später, nicht, wenn am Ende der zwölften Schwangerschaftswoche Gliedmaßen und Organe angelegt sind, und erst recht nicht erst um die 23. bis 25. Woche herum, wenn der Fötus im Brutkasten überleben würde. Schwangerschaftsabbrüche sind für ihn „eiskalter Mord“ und eine „gigantische Schlachterei“. Die Beratungsscheine von Pro Familia, die bis zur zwölften Woche eine straffreie Abtreibung ermöglichen, nennt er „Tötungsscheine“.