Wer in Passau einen Schwangerschaftsabbruch will, muss seit Aschermittwoch an ei­nem radikalen Abtreibungsgegner vorbei. Bis zum Ende der Fastenzeit steht er jeden Tag vor der Beratungsstelle von Pro Familia und betet, in der Hand ein Schild. „Ich will leben“, steht darauf, dazu das Bild eines Fötus. An einem kühlen Mittwoch im März stehen ihm drei Gegendemonstranten ge­genüber. „Solidarität mit Frauen statt Ro­senkranz beten“, heißt es auf ihrem lilafarbenen Banner. Selbstbestimmungsrecht der Frauen versus Schutz des ungeborenen Lebens: In Passau prallen die Meinungen aufeinander.

Leonie Feuerbach Redakteurin in der Politik. Folgen Ich folge

Für den Abtreibungsgegner, einen Krankenpfleger und früheren AfD-Kreisrat um die 50, beginnt das Leben im Mo­ment der Empfängnis – nicht bei der Einnistung des Embryos in der Gebärmutter knapp zwei Wochen später, nicht, wenn am Ende der zwölften Schwangerschaftswoche Gliedmaßen und Organe angelegt sind, und erst recht nicht erst um die 23. bis 25. Woche herum, wenn der Fötus im Brutkasten überleben würde. Schwangerschaftsabbrüche sind für ihn „eiskalter Mord“ und eine „gigantische Schlachterei“. Die Beratungsscheine von Pro Familia, die bis zur zwölften Woche eine straffreie Abtreibung ermöglichen, nennt er „Tötungsscheine“.

Für die Gegendemonstranten vom „Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung“ ist „ungeborenes Leben“ ein manipula­ti­ver Begriff. Strenge Abtreibungsgesetze sehen sie als Spielart des Patriarchats, Ab­brüche als regulären Teil der Gesundheitsversorgung von Frauen. Zwei von ihnen, Sara Köhl und Jakob Hagenberg, führen nach dem Protest durch die Stadt: Neben der Donau thront der Dom, die Wirkungsstätte von Bischof Stefan Oster. Der hat schon auf dem „Marsch für das Leben“ gesprochen, einer Anti-Abtreibungs-Kundgebung. In unmittelbarer Nä­he: eine „Jüngerschaftsschule“ der erzkonservativen Loretto-Gemeinschaft, von der aus 2022 ein „Pro Life“-Marsch bis nach Bratislava startete, ein Antiquitätenladen voller Heiligenfiguren, schräg gegenüber ein überlebensgroßes Jesus-Wandbild. „Willkommen in Passau“, sagt Hagenberg, ein Student Mitte 20.

Ein altlinker Gynäkologe nahm in der Stadt Abtreibungen vor, bis er über 70 war – weil es sonst niemand tat. Als er 2020 aufhörte zu arbeiten, gab es in Passau und damit in ganz Niederbayern mit 1,24 Millionen Einwohnern zunächst keine Möglichkeit mehr, nach der Beratungsregel ei­nen Abbruch zu bekommen. Dann er­barmte sich eine Ärztin. Sie will anonym bleiben, aus Angst vor dem radikalen Ab­treibungsgegner vor Pro Familia, der früher vor dem Privathaus ihres Vorgängers stand und ihn als Mörder beschimpfte.

Weil die Ärztin Termine für Abtreibungen nur an einem Tag alle zwei Wochen anbietet, bleibt ungewollt Schwangeren, die sich gegen das Kind entscheiden, in Passau oft nichts anderes übrig, als knapp 200 Kilometer bis nach München zu fahren. Auch im etwas näher gelegenen Re­gensburg werden im Krankenhaus keine Abtreibungen angeboten, zwei Frauenarztpraxen nehmen sie nur bis zur zehnten Woche vor. Vor allem in den Ferienzeiten, wenn die Praxen in Passau, Regensburg und München teils gleichzeitig länger schließen, wird es schwierig für die Betroffenen.