Debatte über Öffnungen : Merkels neue Tonlage

Aktualisiert am

Am Freitag sprach der Präsident des Robert-Koch-Instituts (RKI) eine Warnung aus. Er dämpfte die Erwartung, dass man sich „freitesten“, sich also nach einem negativen Corona-Test völlig frei bewegen könne. Denn auch ein negatives Testergebnis schließe eine Infektion nicht aus, sagte Lothar Wieler.

Grundsätzlich ist seine Analyse nicht weiter aufregend, weil weitgehend bekannt. Bemerkenswert war seine Bemerkung gleichwohl, denn am Tag zuvor war in der F.A.Z. ein Interview mit Angela Merkel erschienen, in dem die Bundeskanzlerin das ungewöhnliche Wort ebenfalls verwendet hatte, nur nicht als Warnung: „Eine intelligente Öffnungsstrategie ist mit umfassenden Schnelltests, gleichsam als Freitesten, untrennbar verbunden.“