Debatte über Lockerungen : Die FDP dringt kaum durch

Was denn nun? FDP-Chef Christian Lindner muss so manche Aussage von Parteifreunden wieder einfangen.

Die Corona-Krise trifft die Freien Demokraten hart. Ebenso wie anderen Oppositionsparteien, wie den Grünen oder der AfD, kommt ihnen die Aufmerksamkeit für eigene Themen abhanden. Während die Grünen erleben müssen, dass die Sorge vor der Erderwärmung im öffentlichen Bewusstsein von einer viel handfesteren Angst abgelöst wird, macht die FDP die Erfahrung, dass ihr Credo von Freiheit und Eigenverantwortung nicht viel gilt in einer Lage, in der die Bekämpfung einer umfassenden Bedrohung durch Zwangsmaßnahmen und kollektive Regeln als das Gebot der Stunde empfunden wird.

Johannes Leithäuser

Die FDP demonstriert dieses Dilemma auch selbst. Während der FDP-Vorsitzende Christian Lindner einerseits auf der Internetseite der Partei mit seinem Konterfei und dem Zitat präsent ist, „was immer es kostet, Menschenleben zu schützen, das muss es uns wert sein“, verlangte er andererseits von der Bundesregierung schon vor Tagen, sie müsse, wie jetzt die österreichische Regierung auch, Ankündigung zur Lockerung der wirtschaftlichen Beschränkungen machen; „auch unser Land braucht eine Perspektive auf Öffnung“.

Der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Marco Buschmann, erregte vor wenigen Tagen Aufsehen und Empörung mit seiner in der Zeitschrift „Der Spiegel“ publizierten These, „bald könnte Revolution in der Luft liegen“, wenn die Mittelschicht in Deutschland angesichts der Folgen des wirtschaftlichen Stillstands mit dem Verlust ihrer Arbeit und ihres Vermögens rechnen müsse. Dieser Hinweis auf die Konsequenzen materieller Sorgen wurde vielfach als geschmacklos empfunden in einer Lage, in der viele Menschen nicht nur wirtschaftliche, sondern physische Existenzangst spüren.

Es bleiben für die Freien Demokraten zwei Wege, um in der gegenwärtigen Lage Aufmerksamkeit auf sich zu lenken – ein Versuch, der ihnen schon deswegen besonders dringlich erscheint, weil ihre demoskopischen Werte seit Jahresbeginn stetig sinken und sich inzwischen bei fünfeinhalb bis sechs Prozent nur noch knapp über der Fünf-Prozent-Hürde halten. Das bietet zwar deswegen keinen akuten Grund zur Nervosität, weil im laufenden Jahr keine Landtagswahlen mehr terminiert sind und eine vorzeitige Bundestagswahl im Zeichen der Corona-Krise mittlerweile vollständig unwahrscheinlich geworden ist, doch die schrumpfende Aufmerksamkeit kann doch dauerhaft die Fragilität der FDP vergrößern.

Klares Neun zu Euro-Bonds

Also bemüht sich die Führungsriege der Partei einerseits, in der Virus-Krise die Bundesregierung zwar nicht fundamental zu kritisieren, aber doch taktische Kritik anzubringen. Andererseits versucht die FDP-Führung, sich vehement gegen andere Oppositionsparteien zu profilieren, vor allem gegen die Grünen. Die taktischen Züge gegen das Krisenmanagement der großen Koalition lauten etwa in den Worten der FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg: „Durchhalteparolen reichen auf Dauer nicht aus.“ Einerseits habe die Kanzlerin ja mit ihrem Appell an die Bürger alles richtig gemacht, andererseits aber müssten die aktuellen Freiheitseinschränkungen dauernd überprüft werden. Es müssten jetzt die Voraussetzungen für eine „Normalisierungsstrategie“ geschaffen werden. Teuteberg macht auch Detailvorschläge dazu: Testkapazitäten erhöhen, zuerst die Schulen wieder öffnen, als Letztes die Fußballstadien, womöglich das Tragen von Mund-Nase-Masken obligatorisch machen. Das sei keineswegs illiberal, sagte Teuteberg vor kurzem in einem Gespräch mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, wenn damit Freiheitsbeschränkungen überflüssig würden. Und sie bemühte sich, die künftige Oppositionsrolle ihrer Partei schon in die Gegenwart zu holen: Nach der Krise müsse es einen „Kassensturz“ geben, das Land müsse dann „seine Prioritäten neu setzen“.

In ihrer Profilierung gegenüber den Grünen rutscht die FDP eher an die Seite der Bundesregierung, wenn sie gegen die Einführung von europäischen Schuldtiteln („Corona-Bonds“) argumentiert und stattdessen für einen eigenen „Solidarfonds für medizinische Nothilfe“ plädiert. Das Präsidium der Partei beschloss vor kurzem „liberale Positionen zur Bewältigung der Corona-Krise in der Europäischen Union“, die die Abwehr von Euro-Bonds nochmals bekräftigen, zugleich aber die Chance hervorheben, „durch gemeinsame Lösungen in Europa die Pandemie besser zu bewältigen“. Die Freien Demokraten sehen in dieser Chance sogar die Gelegenheit, „der Welt zu beweisen, dass die Kooperation freier und demokratischer Gesellschaften der beste Weg ist, um selbst größte Krisen zu bewältigen“.