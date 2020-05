Debatte über EZB-Urteil : „Es gibt in der Union keine großen Meinungsunterschiede“

Die Union debattiert über das Karlsruher EZB-Urteil: Wie weit soll die europäische Integration getrieben werden? Bundestagspräsident Schäuble mahnt in der F.A.Z. zur Einigkeit: Man müsse das Urteil respektieren, ohne die Unabhängigkeit von EZB und Bundesbank in Frage zu stellen.

Dass die AfD das Verhalten der Bundesregierung lobt, ist selten. Daher fiel die Mitteilung des AfD-Bundestagsabgeordneten Albrecht Glaser auf. Er bezog sich auf Auskünfte der Regierung im Finanzausschuss; es ging um das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, in dem dieses scharfe Kritik im Zusammenhang mit den Ausmaßen der Anleihekäufe der Europäischen Zentralbank (EZB) übt. Die Bundesregierung stelle die Entscheidung aus Karlsruhe nicht in Frage, schrieb Glaser, der finanzpolitischer Sprecher seiner Fraktion ist: „Das ist aus Sicht der AfD sehr erfreulich.“

Und Glaser ging noch einen Schritt weiter. Obwohl das Verfassungsgericht in Karlsruhe die Anleihekäufe der EZB gerade nicht grundsätzlich in Frage gestellt hat, sondern deren Verhältnismäßigkeit und mögliche wirtschaftspolitische Auswirkungen ins Visier nahm, kam er zu dem Schluss, dass das Vorgehen der EZB „in Wahrheit eben doch eher eine verbotene Staatsfinanzierung durch die Notenbank darstellt als eine geldpolitische Maßnahme“. Es gibt genügend Anzeichen, dass auch in der CDU ein paar Leute so denken.