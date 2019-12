Debatte über die Dienstpflicht : Karriere ist nicht alles im Leben

Eine Dienstpflicht für Männer und Frauen wäre in unserer Zeit nur konsequent. Die CDU muss die treibende Kraft sein und könnte daraus ihr großes gesellschaftspolitisches Thema machen.

Viele junge Menschen haben heute schon Anfang 20 einen Bachelor-Abschluss – früher fingen die meisten da erst an, zu studieren. Bild: dpa

Wer heute mit fünf Jahren eingeschult wird und mit 17 Abitur macht, bittet anschließend seine Eltern nicht nur, den Mietvertrag für das Zimmer im Wohnheim oder der WG zu unterschreiben, sondern nicht selten auch um intensive Beratung, wie es denn weitergehen soll. Nach einer Fahrt im Hochgeschwindigkeitszug durchs Schulleben und nicht allzu viel Gelegenheit zum Zwischenhalt geht es im Studium oft ähnlich zu. Wer Umwege macht, dem droht der Verlust wichtiger Punkte, die er etwa für das Masterstudium braucht.

Wenn alles reibungslos verläuft, ist der Bachelor mit 21 oder 22 Jahren abgehakt. Eine Generation zurück begann das Studium dann erst, jedenfalls für den männlichen Teil der Abiturienten. Die Schule wurde nach 13 Jahren mit 19 oder 20 abgeschlossen, es folgten Wehr- oder Zivildienst, und erst mit 21, vielleicht sogar 22 Jahren musste entschieden werden, wie es weitergeht. Junge Frauen leisteten keinen Pflichtdienst. Aber sie sind in diesem Alter oft etwas weiter als die jungen Männer. In dieser Lebensphase macht ein Jahr einen größeren Entwicklungsunterschied aus als in der Lebensmitte.

Man kann der Jugend nicht vorwerfen, dass sie so rasend schnell erwachsen werden muss. Es war der Staat, der dafür gesorgt hat. Die Persönlichkeitsentwicklung kann darunter leiden. Aber die deutsche Politik wollte nun mal anderen europäischen Ländern nacheifern. Außerdem braucht die Rentenkasse angesichts der ungünstigen demographischen Entwicklung jeden Beitragszahler, und das so früh wie möglich. Die Abschaffung der Wehrpflicht passte in diese gesellschaftliche Verjüngungskur, auch wenn sie eher als politischer Unfall daherkam denn als gut durchdachter Plan.

Man muss das Rad nicht neu erfinden

Das erste Objekt der Gegenwehr gegen diese Entwicklung war die verkürzte Schulzeit. Viele Gymnasien sind wieder zu den neun Jahren zurückgekehrt. Doch offenbar gibt es auch eine zweite Gegenbewegung. Als die damalige CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer im vorigen Jahr eine ausgiebige Besuchstour an der Parteibasis machte, kam sie mit einem Thema zurück, das den Mitgliedern besonders am Herzen gelegen habe. Viele von ihnen wünschten sich etwas wie die Einführung eines sozialen Jahres für junge Menschen, um dem Verlust des gesellschaftlichen Zusammenhaltes entgegenzuwirken.

Mancher brachte gegenüber der neuen Generalsekretärin, die damals schon vielen als Nachfolgerin Angela Merkels an der Parteispitze galt, auch die Rückkehr zur Wehrpflicht ins Spiel. Kramp-Karrenbauer kündigte an, man werde über ein solches Jahr reden, als Pflicht oder auch in einer anderen Konstruktion. Das Thema ruhte ein gutes Jahr, aus der Generalsekretärin wurde die Vorsitzende, noch dazu die Verteidigungsministerin. Vor kurzem belebte sie die Dienstpflichtdebatte mit einem sogenannten Werkstattgespräch von Neuem.

Es gibt viele Argumente, junge Menschen möglichst früh und ohne große Verzögerungen auf die Gleise des Lebens zu setzen. Überwiegend sind sie ökonomischer Natur. Es lassen sich auch Bücher füllen über die Frage, ob ein soziales Jahr, allemal ein verpflichtendes, jungen Menschen zu einem stärkeren gesellschaftlichen Bewusstsein verhelfen würde. Nicht alle derer, die Wehr- oder Zivildienst geleistet haben, sind zu Musterbeispielen gesellschaftlicher Integration geworden, nicht alle derjenigen, die das nicht gemacht haben, zu kalten Egoisten. Es gibt keinen Automatismus. Auch engagieren sich jetzt schon viele junge und nicht mehr junge Menschen ehrenamtlich. Man muss das Rad nicht ganz neu erfinden.

Aber das Hinwirken des Staates auf ein kurzes Innehalten – ein Jahr am Stück oder aufs Leben verteilt – könnte helfen zu erleben, dass die Konzentration auf das eigene Fortkommen, auch das ökonomische, nicht alles ist im Leben. In einer Zeit, in der moderne Paare versuchen, die gemeinsamen Aufgaben gleichmäßig untereinander aufzuteilen, wäre es nur konsequent, ein solches Jahr für Männer und Frauen einzuführen.

Mehr zum Thema 1/ Kann ein verpflichtendes Dienstjahr der „Kitt“ werden, der die Gesellschaft zusammenhält? Eine unmittelbare Auswirkung kann man sich sicher nicht vorstellen.

Die CDU muss die treibende Kraft bei diesem Vorhaben sein, weil anderen Parteien dieses Jahr nicht so wichtig ist oder weil sie glatt dagegen sind. Sie könnte daraus ihr großes gesellschaftspolitisches Thema machen, anstatt nur beim Klima oder der Digitalisierung mitzumischen. Eine einfache Rückkehr zur Wehrpflicht scheidet vermutlich schon deshalb aus, weil die Bundeswehr die entsprechenden Strukturen abgebaut hat. Um eine Dienstpflicht einzuführen, müsste voraussichtlich das Grundgesetz verändert werden. Dass dafür die Mehrheit zustande käme, ist zweifelhaft. Auch zieht mancher Christdemokrat die Freiwilligkeit der Pflicht vor.

Doch ein freiwilliger Dienst könnte mit so eindeutigen Vergünstigungen etwa für das Studium, die Ausbildung oder auch die Altersversorgung versehen werden, dass er faktisch zur Pflicht würde, weil es geradezu fahrlässig wäre, sich zu verweigern. Das wäre kein Zaubermittel, aber allemal den Versuch wert.