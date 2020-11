Debatte in großer Koalition : Wie wichtig ist Amerika?

Nach der Wahl in Amerika bahnt sich in der deutschen Regierungskoalition ein Streit darüber an, welchen Stellenwert die transatlantische Partnerschaft künftig haben wird. Während der SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich sagte, jetzt müssten sich die Europäer auf ihre „eigene Stärke besinnen“ und sich „stärker emanzipieren“, nannte der für Außenpolitik zuständige stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende Johann Wadephul solche Äußerungen „irritierend“.

Wadephul sagte, zwar sei es richtig, dass die Europäer mehr tun müssten, um ihr außenpolitisches Gewicht zu steigern, doch müssten sie gleichzeitig „transatlantisch bleiben“. Äußerungen von einer Emanzipierung oder Abkopplung von Amerika, wie sie Mützenich und andere im Munde führten, seien „unverantwortlich, abenteuerlich, undurchdacht und unausgegoren“, sagte der CDU-Abgeordnete.

Wadephul: Europa muss Amerika etwas anbieten

Der Streit über außenpolitische Grundsätze in der Koalition hatte sich im Frühjahr anhand der Frage der nuklearen Teilhabe angedeutet. Damals war die SPD mit der Forderung aufgetreten, die Bundesregierung solle gegenüber der Regierung von Donald Trump darauf dringen, dass im Falle eines teilweisen amerikanischen Truppenabzuges auch die in Deutschland lagernden taktischen Atomwaffen abgezogen würden. Diese Atomwaffen wären im Verteidigungsfall dafür vorgesehen, von deutschen Flugzeugen ins Ziel gesteuert zu werden.

Wadephul sagte, die SPD bleibe jeden Hinweis schuldig, wie denn eine Emanzipierung Europas von Amerika aussehen solle. Er warnte davor, den Ideen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron von der Autonomie Europas zu folgen: „Das würde uns überfordern.“ Die Europäer, nicht zuletzt die Deutschen, müssten allerdings bereit sein, mehr außenpolitische Verantwortung zu tragen. Europa müsse den Amerikanern „etwas anbieten“, um deren Bindung an die transatlantische Partnerschaft aufrechtzuerhalten.

Dazu zählten neben Geld – also der Erfüllung des Nato-Ziels, zwei Prozent der Wirtschaftskraft in den Wehretat zu stecken – auch Ausrüstung „und die Bereitschaft, an der einen oder anderen Stelle ins Risiko zu gehen“. Wadephul analysierte, die nächste amerikanische Regierung werde in den kommenden Jahren ihre Aufmerksamkeit vor allem der Innenpolitik widmen müssen; es werde daher Erwartungen an die Europäer geben, wenigstens zur Lösung von außenpolitischen Konflikten in ihrer Nachbarschaft wesentlich beizutragen. Er nannte die Konflikte in Nagornyj Karabach, im Osten der Ukraine und im Nahen Osten, dort etwa in Syrien und dem Irak. Wadephul sagte: „Wenn wir nicht liefern und uns weiterhin diese Nonchalance erlauben, dann wird es kritisch werden.“

Auch die FDP ließ unterdessen wissen, dass ihrer Ansicht nach das transatlantische Verhältnis auch in der Zeit eines Präsidenten Joe Biden nur durch stärkere europäische Anstrengungen wieder verbessert werden könne. Die Freien Demokraten tragen schon seit längerer Zeit die Forderung vor, es sollten die Ausgaben für internationale Angelegenheiten insgesamt auf drei Prozent der Wirtschaftsleistung gesteigert werden – dieser Posten fasst die Verteidigungsausgaben und die Aufwendungen für Entwicklungshilfe und Diplomatie zusammen.

Washington, ein „unzuverlässiger Partner“?

Ähnlich wie Wadepuhl hatte vor zwei Tagen Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) argumentiert, die Idee einer europäischen sicherheitspolitischen Autonomie sei unrealistisch; Amerika bleibe der sicherheitspolitische Garant. Dieser Ansicht widersprach jetzt die Grünen-Bundestagsabgeordnete Franziska Brantner. Sie äußerte, Europa dürfe nicht auf eine Fortsetzung der „Pax Americana“ hoffen. Statt sich auf einen „unzuverlässigen Partner“ zu verlassen, müsse Europa Anstrengungen unternehmen, souverän zu werden. Gleichzeitig stellte Brantner allerdings das Ziel in Frage, die Verteidigungsausgaben auf zwei Prozent der Wirtschaftsleistung zu heben, und gab an, man dürfe sich nicht sklavisch an dieses Ziel ketten.

Der stellvertretende Unionsfraktionschef Wadephul gab am Freitag an, anders als aus der SPD kämen von den Grünen keine derart scharfen Töne zur Abkopplung Europas von Amerika; möglicherweise war ihm zu jenem Zeitpunkt Brantners Beitrag in der Zeitschrift „Politico“ noch nicht bekannt. Auf jeden Fall zeigte sich der Unionspolitiker sicher, dass die Frage der künftigen außenpolitischen Ausrichtung Deutschlands ein Streitfeld im Bundestagswahlkampf des nächsten Jahres werde.