Juso-Chef und SPD-Vize : Das unheimliche Talent des Kevin Kühnert

Kevin Kühnert hat sich als Juso-Vorsitzender und Gegner der großen Koalition einen Namen gemacht. Jetzt ist er stellvertretender Parteichef – und muss in eine neue Rolle finden. Folge 4 unserer Serie „Jung und politisch“.

Kevin Kühnert, heißt es oft, sei ein Besserwisser. Mag sein, aber er weiß eben auch das besser: Man sollte nie sagen „Ich habe es euch doch gesagt“. Erst recht nicht in diesen Zeiten. Wenn jetzt alle beklagen, dass im Gesundheitssystem in den vergangenen Jahren zu viel gespart wurde, den „systemrelevanten“ Arbeitnehmern im Krankenhaus und Supermarkt zu wenig gezahlt wird, die Corona-Krise überhaupt uns die Frage stellen lässt, ob unser Wirtschaftssystem nicht doch reformbedürftig ist, dann könnte sich Kühnert durchaus etwas bestätigt sehen. Denn das alles sind seine Themen.

Nach der Corona-Pandemie wird zwar nicht der demokratische Sozialismus, von dem Kühnert träumt, in Deutschland einziehen. Aber dieser gesamtgesellschaftliche Schock wird vermutlich etwas verändern. Kühnert fragt schon, was von der aktuellen Debatte über Wertschätzung und gerechte Bezahlung nach der Corona-Krise bleiben wird. Kühnert muss also nicht tönen: „Ich habe es euch doch gesagt.“ Hauptsache, die Leute wissen, dass er es schon gesagt hat.