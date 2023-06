Von Dessau-Roßlau sind die Mächtigen in Berlin und Brüssel weit weg. Vielleicht ruft die Behörde, die hier sitzt, auf halbem Weg zwischen Leipzig und Magdeburg, ihre Mahnungen deshalb so laut in die Welt – und verärgert damit immer wieder jemanden. Der ADAC unterstellte dem Umweltbundesamt (UBA) einen „ideologischen Feldzug gegen das Auto“, aber auch die Grünen im Europaparlament regten sich schon gehörig über die Behörde auf, nach einer kritischen Studie zur ökologischen Landwirtschaft.

Lukas Fuhr Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge Andreas Nefzger Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge

Alljährlich muss sich der Verkehrsminister vom UBA die Leviten lesen lassen, wenn die Daten belegen, dass in seinem Bereich die Emissionsminderung stockt wie der Autoverkehr am ersten Tag der Sommerferien. Für einige ist das Umweltbundesamt eher das Ungemachbundesamt.

Seit Januar 2020 wird die Behörde des Bundes von Dirk Messner geleitet. Der habilitierte Politikwissenschaftler berät schon lange die Mächtigen, viele Jahre stand er dem „Wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen“ vor. Bei einer Veranstaltung des Beirats, so erzählt es Messner, habe die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel gesagt: „Gehen Sie uns weiter gehörig auf die Nerven, sonst ändert sich nichts.“ Bis heute betrachtet Messner das als seine Aufgabe.

Im Gesetz, das den Auftrag des Umweltbundesamtes regelt, ist das nüchterner formuliert. „Wissenschaftliche Unterstützung“ der Bundesregierung in Umweltfragen steht dort, daneben auch allerhand Behördenhaftes: „Messung der großräumigen Luftbelastung“ zum Beispiel. Dazu kommt der Auftrag zur Forschung wie zur „Aufklärung der Öffentlichkeit“ in Umweltfragen.

Nicht erst seit Messner Präsident ist, interpretiert man das in Dessau-Roßlau als Auftrag zum Lautsprechen. Das Amt, das dem Umweltministerium nachgeordnet ist, pflegt traditionell eine gewisse Unabhängigkeit. In einem Teil der Bundesregierung wird ihm diese gerade aber immer weniger gegönnt. Hier wünscht man sich Ruhe. Und so steht die Frage im Raum: Überstrapaziert das UBA seine Freiheiten?

Fest steht, dass die Behörde den Fokus immer wieder auf Themen richtet, die zwischen den Ampelparteien umstritten sind. Und oft steht die FDP dabei wie der Bremser da. Das begann schon, als die aktuelle Bundesregierung noch im Entstehen war. Im Oktober 2021, SPD, Grüne und FDP führten gerade Koalitionsgespräche, legte das UBA eine Liste mit klimaschädlichen Subventionen vor, die es am liebsten gestrichen sähe. Das Dienstwagenprivileg und Dieselsubventionen zum Beispiel. Beides im Sinne der Grünen, beides heilige Kühe der Liberalen, keine Einigung in Sicht.

Messner befürwortet Tempolimit

Messner dringt trotzdem immer wieder darauf. Zuletzt im März, als er die jährliche Prognose seines Hauses zur Einhaltung der Klimaziele vorstellte. Das Verkehrsministerium von FDP-Mann Volker Wissing hatte zum wiederholten Male seine Ziele gerissen. „Ich kann nicht mehr nachvollziehen, wie weiterhin Subventionen für Diesel oder den Flugverkehr gezahlt werden“, sagte Messner.

Den Verkehrssektor bezeichnete er als „Sorgenkind“. Das zuständige Ministerium kritisierte er dafür, noch keinen Plan vorgelegt zu haben, wie es das ändern wolle. Und auch für das Tempolimit warb Messner einmal mehr, wohl wissend, dass die Ampelparteien das in ihrem Koalitionsvertrag ausgeschlossen haben – und die FDP empfindlich auf das Signalwort reagiert.