Kanzleramt : Wer umgibt Olaf Scholz?

Damals noch Bundesfinanzminister: Olaf Scholz am 29. Oktober 2021 am Rande des G-20-Gipfels der Finanzminister in Rom, umgeben von Steffen Hebestreit (vorne links), Jeanette Schwamberger (vorne) und Wolfgang Schmidt (vorne rechts). Bild: Picture Alliance

Die vorige Woche hielt lauter große Tage für Olaf Scholz bereit: Koalitionsvertrag unterschrieben, zum Kanzler gewählt, vom französischen Präsidenten empfangen. Dann wurde am Samstag auch noch sein Vertrauter Lars Klingbeil mit deutlich besserem Ergebnis als die Bewerber von links zum SPD-Vorsitzenden gewählt. Doch nun sind die Flittertage vorbei, am Montag musste der Bundeskanzler in eine dicke Scheibe politisches Schwarzbrot beißen: Das Kabinett beriet über einen Nachtragshaushalt. Die Regierung Scholz hat in den Arbeitsmodus geschaltet.

Bei aller Erfahrung, die der 63 Jahre alte Kanzler schon gesammelt hat, kommt er nicht ohne eine Gruppe enger Vertrauter aus, die Fachwissen und politisches Organisationstalent mitbringen, denen er auch vertrauen und von denen er daher Kritik annehmen kann. Wie es den Start einer neuen Regierung erschweren kann, wenn das nicht der Fall ist, führte Scholz’ sozialdemokratischer Vorgänger Gerhard Schröder 1998 vor, als er den Tausendsassa Bodo Hombach zum Kanzleramtschef machte und schon nach nicht einmal einem Jahr an die Luft setzen musste, weil er einfach der falsche Mann für den Posten war. Einen solchen Fehlstart will Scholz vermeiden.

Deswegen hat er eine Truppe mit ins Kanzleramt genommen, mit der er schon lange zusammenarbeitet und auf die er sich verlässt. Dass das Team besonders frauenlastig sei, kann man nicht sagen, sieht man einmal von seiner Büroleiterin Jeanette Schwamberger ab, die diese Funktion schon im Finanzministerium innehatte. Für Angela Merkel war deren Büroleiterin Beate Baumann wohl die wichtigste Vertraute. Wo die Grenzen selbst einer solchen Rolle sind, legte Baumann, die sich öffentlich stets sehr rar gemacht hatte, jetzt im „Spiegel“ offen: „Wenn bedeutende Entscheidungen anders ausfielen, als ich es für richtig hielt, konnte das sehr unbefriedigend sein.“ Wie sich das beim neuen Kanzler entwickelt, wird sich zeigen.

Scholz’ Vertrauensverhältnis ist offenbar nicht nur zu Schwamberger gut, sondern ebenso zu der ihn umgebenden Gruppe von Männern. Dafür spricht nicht nur, dass Scholz schon lange eng mit ihnen zusammenarbeitet. Kürzlich konnte man sich sogar auf offener Bühne ein Bild davon machen. Scholz war der prominenteste Gast bei der Übergabe des Bundespresseamtes vom bisherigen Sprecher Steffen Seibert an dessen Nachfolger Steffen Hebestreit, der früher Zeitungsjournalist war, aber schon in der Hamburger Landesvertretung mit dem damaligen Ersten Bürgermeister Hamburgs zusammenarbeitete und anschließend dessen Sprecher im Finanzministerium war. Hebestreit wärmte nicht nur einen von ihm selbst als „lahm“ bezeichneten Witz auf, den er bei seiner ersten Begegnung mit Seibert vor elf Jahren über die gleichlautenden Vornamen gemacht habe.

Er nahm sich auch den vor ihm sitzenden Scholz scherzhaft vor. Mit Blick auf Veränderungen, die im Umgang mit sozialen Netzwerken stattfinden, sagte er, dem Kanzler könne er „schon versprechen, dass er demnächst TikTok tanzen kann“, sofern man das gemeinsam beschließen sollte. Scholz’ Blick entnehme er, fuhr Hebestreit fort, dass da noch ein paar Diskussionen zu führen seien. Wenn jemand nach langer Zusammenarbeit öffentlich solche Scherze über den Chef macht, darf unterstellt werden, dass das zum Umgangston gehört. Kaum vorstellbar, dass Merkels Sprecher Ulrich Wilhelm oder Seibert solche Witze mit der Kanzlerin gemacht hätten. Scholz scheint solche Flapsigkeit zu akzeptieren oder gut zu finden. Der Nebeneffekt ist, dass Hebestreit mit solchen Bemerkungen das Bild vom Kanzler als trockenem, gar humorlosen Hanseat ein wenig zurechtrückt.