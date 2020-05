Grenzwert überschritten : Das sind die Landkreise mit den meisten Neuinfektionen

Aktualisiert am

Mehr als 200 Mitarbeiter des Westfleisch-Werks in Coesfeld wurden inzwischen positiv auf Sars-CoV-2 getestet. Bild: dpa

Hier nahm das Corona-Unglück in Schlachthöfen, anderswo bei Familienfeiern oder ausgerechnet auf einem Gesundheits-Campus seinen Lauf. Was nun die Landkreise tun, in denen die Zahl der Infektionen explodiert.