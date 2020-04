Das planen die Bundesländer : Wann Schulen und Kitas wieder öffnen

F.A.Z.-Newsletter Coronavirus Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Alle Nachrichten und Analysen über die Ausbreitung und Bekämpfung der Pandemie täglich in Ihrem E-Mail-Postfach.

Die Kitas bleiben vorerst grundsätzlich geschlossen. Die Notbetreuung wird fortgesetzt und auf weitere Berufs- und Bedarfsgruppen ausgeweitet. An den Hochschulen sollen neben der Abnahme von Prüfungen auch wieder Praxisveranstaltungen stattfinden dürfen, allerdings nur eingeschränkt, wenn dafür spezielle Labor- und Arbeitsräume nötig sind. Bibliotheken und Archive dürfen unter strengen Hygiene- und Abstandsauflagen wieder öffnen.

Was die einzelnen Bundesländer für ihre Schulen planen

Die Schulen in Baden-Württemberg bleiben für die meisten Klassen sowie die Hochschulen und Kindergärten geschlossen. Vom 4. Mai an beginnt der Unterricht stark eingeschränkt und schrittweise mit den Klassen aller allgemeinbildenden Schulen, bei denen in diesem oder im nächsten Jahr die Abschlussprüfungen anstehen, sowie mit den Abschlussklassen der beruflichen Schulen. In einem nächsten Schritt sollen die Viertklässler an die Grundschulen zurückkehren. Ein Datum nannte die Landesregierung bislang noch nicht.

Bayern will mit dem Schulbetrieb erst ab dem 11. Mai beginnen. Es ist das Bundesland, das am stärksten von der Corona-Pandemie betroffen ist.

In Brandenburg bleiben vorerst alle Schulen geschlossen. Ab dem 4. Mai sollen einige Klassen unter strengen Hygienevorschriften wieder unterrichtet werden. Das gilt zunächst für Schüler, die kurz vor dem Abschluss stehen.

Die Schulen in Bremen werden vom 4. Mai an schrittweise wieder ihren Betrieb aufnehmen. Priorität hätten dabei Abschlussklassen von allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen sowie die vierten Klassen der Grundschulen. Über die Einzelheiten würden nun die Kultusminister beraten. Zu den offenen Fragen gehören unter anderem, unter welchen Hygienebedingungen der Unterricht stattfinden könne, ob er rotierend an abwechselnden Tagen abgehalten werde und wie groß die Schülergruppen sein dürften.

In Hamburg soll ab dem 4. Mai der Unterricht für einzelne Jahrgänge an den Schulen wieder losgehen. Die Hansestadt beginnt mit den vierten Klassen der Grundschulen und den Abschlussklassen der weiterführenden Schulen.

Die Schulen in Hessen beginnen am 27. April wieder mit dem Regelbetrieb. Der gilt aber zunächst einmal nur für die Abschlussklassen weiterführender Schulen. Der Logik folgend müssten die vierten Klassen der Grundschulen folgen. Andererseits sagte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU), dass die Grundschulen „am Ende der Kette“ stünden. Er müsse darüber noch mit seinem Kultusminister und den Schulträgern sprechen. Über die weiteren Schritte bei den Schulöffnungen wolle er sehr bald entscheiden. Die Kitas in Hessen bleiben grundsätzlich geschlossen. Die Notbetreuung soll laut Bouffier für weitere Berufsgruppen geöffnet werden. Um welche es sich handelt, sagte er nicht.