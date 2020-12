Das Jahr 2020 : Wie der Bundestag auf Corona antwortete

Am 18. November, einem Mittwoch, gab es im Berliner Politikbetrieb etwas Ungewöhnliches. Gleich drei Verfassungsorgane waren mit demselben Gesetz beschäftigt, Bundestag, Bundesrat und Bundespräsident. Vor Corona hat es das überhaupt nur zweimal gegeben, 2010 bei der Rettung Griechenlands und 2008 zur Stabilisierung des Finanzmarktes.

Frank Pergande Politischer Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. F.A.Z.

Jetzt beschloss der Bundestag das neue „Bevölkerungsschutzgesetz“, auch Pandemie-Gesetz genannt. Das tat auch der Bundesrat in einer Sondersitzung. Und noch am selben Tag unterzeichnete Frank-Walter Steinmeier das Gesetz, so dass es in Kraft treten konnte. So etwas geht wirklich nur, wenn sich alle einig sind, dass dringender Handlungsbedarf besteht. Oder wie Gesundheitsminister Jens Spahn es ausdrückte: „Das Virus ist dynamisch, wir müssen es auch sein.“