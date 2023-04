Wenn ein Jugendlicher jeden Tag drei Stunden Internetfilme schaut, verursacht das im Jahr mehr CO 2 -Emissionen als eine Autofahrt von Frankfurt nach Hamburg. Drei Stunden sind der Durchschnittswert, den deutsche Jugendliche laut einer DAK-Studie mit Internetfilmen verbringen, die CO 2 -Emissionen beruhen auf einer Selbstauskunft von Netflix. Der Jugendliche benutzt das Internet natürlich noch für andere Dinge, sein Handy ist auch nicht das einzige Gerät in der Familie. So summiert sich der CO2-Ausstoß durch das Internet in jeder Familie.*

Flugzeuge sind für Klimaschützer besonders anstößig. Der gesamte Flugverkehr auf dem Planeten verursacht 3,5 Prozent aller Treibhausgase. Das Internet verursacht aber vier Prozent. Im Jahr 2025 könnten es sogar acht Prozent sein. Wäre das Internet ein Land, wäre es heute schon auf Platz sechs der größten Emittenten. Allein die Videos, die im Internet abgespielt werden, erzeugen so viele Treibhausgase wie ganz Spanien. Große Streaminganbieter wie Netflix und Amazon Prime haben die gleichen Emissionen wie Chile.