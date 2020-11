Aktualisiert am

Grüne in der Krise : Satt und selbstzufrieden nach zehn Jahren an der Macht?

Die Oberbürgermeisterwahl in Stuttgart ist für die Grünen ein Fiasko. Welche Folgen wird das für die Landtagswahl in Baden-Württemberg im nächsten Frühjahr haben?

Als die Stuttgarter Grünen bei der Nominierung von Veronika Kienzle als Kandidatin für die Oberbürgermeisterwahl in Stuttgart gefragt wurden, warum sie niemanden mit größerer Prominenz präsentieren könnten, lautete eine Antwort: Wir stellen ja die stärkste Fraktion im Gemeinderat. Wenn der grüne Ministerpräsident Winfried Kretschmann oder seine engsten Vertrauten um eine Einschätzung der CDU-Herausforderin Susanne Eisenmann gebeten werden, heißt es selbstbewusst: Die Kultusministerin sei sicher gefährlicher als ihr Vorgänger Guido Wolf 2016, aber die Südwest-CDU sei doch noch immer ein zerstrittener und auch hinterwäldlerischer Haufen.

Am 14. März 2021 ist in Baden-Württemberg Landtagswahl, und auch wenn sich derzeit nicht absehen lässt, welche Themen in diesem Pandemie-Wahlkampf die größte Rolle spielen werden, lässt sich eines mit Sicherheit feststellen: Die Stuttgarter Oberbürgermeisterwahl haben die Grünen krachend verloren. Ein Motivationsschub für den Landtagswahlkampf geht von ihr nicht aus.