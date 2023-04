Elmar Braun packt einen Katalog mit Stihl-Motorsägen in die Um­zugskiste. „Daraus durfte ich mir ein Abschiedsgeschenk aussuchen“, sagt er. Der 67 Jahre alte Bürgermeister räumt in diesen Wochen sein Büro im Rathaus von Maselheim. An diesem Freitag kommt der grüne Ministerpräsident Winfried Kretschmann zur Verabschiedung.

Für die Grünen ist das etwas Besonderes: Denn Elmar Braun war 1991 mit 53 Prozent ihr erster direkt vom Volk gewählter Bürgermeister in Deutschland. Brauns Wahl war eine po­litische Sensation, denn die Wahlkreise im Landkreis Biberach galten als die „schwärzesten der Welt“. Schwärzer als die meisten in Bayern. Die Grünen standen damals im Ruf, nutzlose Träumer zu sein. „Die schaffet doch eh nix“, schimpften die älteren Männer am Stammtisch. Die CDU attackierte die Grünen als „Latz­hosenträger“, in Bonn regierte noch Helmut Kohl.