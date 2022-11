„Letzte Generation“ : Das Ende der Geduld mit den Klimaaktivisten

Der Unfallort auf der Bundesallee am Montag in Berlin Bild: dpa

Fast täglich blockieren derzeit Klimaaktivisten in Berlin den Autoverkehr. Sie kleben sich an Auffahrten oder auf Teilabschnitten der Stadtautobahn fest, was zu langen Staus führt – zum Ärger von Tausenden Berliner Autofahrern. Mehrere Einheiten der Polizei sind dann, mit Speiseöl und gutem Willen ausgestattet, damit beschäftigt, die jungen Leute von der Fahrbahn zu lösen und sie in Gewahrsam zu nehmen.

Markus Wehner Politischer Korrespondent in Berlin.



Aufsehen erregen die Leute von der „Letzten Generation“, wie sich die Protestgruppe nennt, auch durch Aktionen in Museen. So bewarfen eine junge Frau und ein junger Mann kürzlich ein Gemälde des Malers Claude Monet im Potsdamer Museum Barberini mit Kartoffelbrei und klebten sich daneben fest. Das Bild im Wert von mehr als 100 Millionen Euro war zum Glück durch eine Glasscheibe geschützt. Am Wochenende klebten sich Aktivisten im Berliner Naturkundemuseum an das berühmte Saurierskelett, nicht an dessen Knochen selbst, aber an die Halterung. Der rot-grün-rote Senat hat bisher milde auf die Proteste reagiert, schließlich ist Klimaschutz eine wichtige Sache.