Politiker im „Dschungelcamp“ : Die drei Leben des Günther Krause

Dass Günther Krause sich dafür interessieren könnte, beim Dschungelcamp des Fernsehsenders RTL mitzumachen, waberte als Gerücht schon eine ganze Weile durch die Welt. Mal wurde das dementiert, dann wieder hieß es, Herzprobleme würden Krause hindern, mitzumachen. Nun aber war er tatsächlich mit dabei. Am Freitag hatte er einen Kurzauftritt, dann zog ihn der Dschungelcamp-Arzt schon wieder aus dem Verkehr, wegen des Herzens. Krause war der erste frühere Bundesminister im Camp. Wenn es so etwas geben könnte, müsste man sagen: Das war der bizarre Höhepunkt eines beispiellosen Niedergangs.

Frank Pergande Politischer Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. F.A.Z.

Krause hat in seinen 66 Jahren gleich drei Leben geführt, und jedes sehr intensiv. Das erste war das eines Ingenieurs in der DDR, der es 1987 zum Professor brachte und an der Hochschule in Wismar das Fach Informatik aufbaute, gleichzeitig auch im industrialisierten Wohnungsbau arbeitete. In der CDU ist er seit 1975, er war in der DDR-Zeit auch Kreisvorsitzender. Aber erst 1990 schlug seine große Stunde als Politiker. Sein zweites Leben begann, das freilich vergleichsweise kurz währen sollte.