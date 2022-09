Beschlüsse der Ampelkoalition : Das dritte Entlastungspaket im Überblick

Mit tiefen Ringen unter den Augen und mit sichtlicher Erleichterung präsentierten die Ampelkoalitionäre das dritte Entlastungspaket am Sonntagvormittag im Kanzleramt. Das hinderte Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt (SPD) nicht daran, süffisant zu twittern: „Schlaf wird überbewertet.“

Heike Schmoll Politische Korrespondentin in Berlin, zuständig für die „Bildungswelten“. Folgen Ich folge

Nach 22 Stunden Verhandlungen haben alle Partner etwas bekommen: die Grünen eine Erhöhung des Kindergelds und die Aussicht auf ein bundesweites Ticket im öffentlichen Nahverkehr, die FDP den Abbau der Kalten Progression und die Entlastung der Mitte durch die volle Absetzbarkeit der Rentenbeiträge vom kommenden Jahr an und die SPD die Abschöpfung der sogenannten Zufallsgewinne der Energieunternehmen, sowie die deutliche Ausweitung des Wohngeldanspruchs und die Einführung eines Bürgergeldes.

Dass Deutschland angesichts des Ukrainekriegs Einschnitte bevorstehen, verschwieg der Kanzler nicht. „Unser Land steht vor einer schweren Zeit“, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), um danach mehrfach geradezu väterlich auf Neudeutsch zu versichern, „you’ll never walk alone“ oder „wir werden niemanden alleine lassen“.

Dass das dritte Entlastungspaket besonders wuchtig ausfallen musste, war den Ampelkoalitionären schon vor den Verhandlungen klar. Es wird in dem 13 Seiten umfassenden Beschlusspapier mit 65 Milliarden Euro beziffert. Zusammen mit dem ersten und zweiten Paket belaufen sich die Entlastungen auf insgesamt 95 Milliarden Euro. „Das ist sehr viel, was wir bewegen. Es ist notwendig“, sagte der Kanzler.

Entlastungspaket kostet 65 Milliarden Euro

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) beeilte sich zu versichern, dass die dafür nötigen 32 Milliarden Euro aus dem Bundeshaushalt sich im Rahmen der bisherigen Haushaltsplanung bewegten, also ohne eine zusätzliche Neuverschuldung finanziert werden können. „Wir leben in Frieden und sind handlungsfähig“, sagte er im Blick auf die existenziellen Sorgen der Ukraine ums nackte Überleben.

Das veranschlagte Gesamtvolumen von 65 Milliarden Euro hält Lindner indessen eher für eine „konservative Schätzung“, möglicherweise „liegen wir je nach Entwicklung sogar noch darüber“, sagte Lindner. Mit der Abschöpfung der Zufallsgewinne und der Strompreisbremse werde in den Markt eingegriffen.

In der Europäischen Union wird schon seit einigen Wochen über Notfallmaßnahmen diskutiert, um die Schieflage im Strommarkt zu korrigieren, Preise zu dämpfen und Verbraucher zu schützen. Obwohl sich die Produktionskosten für die meisten Stromproduzenten, etwa die Erneuerbaren, Kohle- oder Atomstrom nicht ändern, sind deren Gewinne enorm, weil der Strompreis an den Gaspreis gekoppelt ist. Durch die teilweise Abschöpfung solcher Zufallsgewinne will der Staat finanzielle Spielräume gewinnen, um Verbraucher zu entlasten.

Hier können Sie die Beschlüsse der Ampelkoalition nachlesen (PDF-Datei des Abschlussdokuments).

In Deutschland könne dabei auf die Infrastruktur der EEG-Umlage aufgebaut werden, heißt es in dem Beschlusspapier. Dazu wird ein Höchstwert für Erlöse am Spotmarkt festgelegt, der Differenzbetrag zwischen Großhandelspreis und Erlösobergrenze wird an den Verteilnetzbetreiber abgeführt, das begrenze Zufallsgewinne. Sollte eine Verabredung mit der EU nicht gelingen, werde die Bundesregierung die Anpassung allein umsetzen, versicherte Scholz. Allerdings befürchten Wirtschaftsfachleute, dass andere Länder dann vermehrt Strom zu vergünstigten Konditionen in Deutschland einkaufen könnten. Eine Abschöpfung von Zufallsgewinnen soll auch für Unternehmen außerhalb des Strommarktes möglich sein.

Anreiz zum Energiesparen

Mit der sogenannten Strompreisbremse soll allen Haushalten eine gewisse Menge Strom zu einem vergünstigten Preis gutgeschrieben werden (Basisverbrauch). Die Ampel verspricht sich davon eine spürbare Entlastung bei gleichzeitigem Anreiz zum Energiesparen. Auch für kleine und mittelständische Unternehmen soll dieser Versorgertarif greifen. Für energieintensive Unternehmen, die ihre Energiekosten nicht weitergeben können, sollen die bestehenden Hilfsprogramme für Unternehmen bis zum 31. Dezember dieses Jahres verlängert werden. Dazu gehörten unter anderem das KfW-Sonderprogramm Ukraine, Belarus, Russland (UBR) mit zinsgünstigen Krediten und Bund-Länder-Bürgschaftsprogrammen und das Energiekostendämpfungsprogramm zur Entlastung besonders energie- und handelsintensiver Unternehmen.