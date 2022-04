Botschafterkarussell der Ampel : Das Auswärtige Amt besetzt acht Spitzenbotschaften neu

Jedes Jahr dreht sich im Frühling im Auswärtigen Amt ein Personalkarussell: Nicht nur die Abteilungsleiter und Botschafter, fast alle Diplomaten im höheren Verwaltungsdienst wechseln alle drei bis vier Jahre ihren Arbeitsplatz, und meist auch ihren Dienstort. Es geht aus der Zentrale hinaus in die Welt, oder von einem Außenposten zurück nach Berlin. In manchen Jahren ruckelt das Karussell oder ändert gelegentlich abrupt das Tempo. Das ist manchmal am Ende von Bundestagswahlperioden der Fall, vor allem dann, wenn damit ein Regierungswechsel verbunden gewesen ist. So kommt es, dass das Umbesetzungskarussell des Auswärtigen Amtes auch in diesem Frühjahr eher spät und knirschend in Gang ge­kommen ist – es gab dieses Mal deutlich mehr Interessenten aus hohen politischen Funktionen in der Berliner Politik, die nicht zum Beamtenreservoir des Auswärtigen Amtes gehören, die einen Fuß darauf setzten und ein Stück mitfahren wollten.

Johannes Leithäuser Politischer Korrespondent in Berlin. Folgen Ich folge

Der bekannteste Reisende im Ringelspiel der Botschaftsbesetzungen ist der einstige Sprecher von Bundeskanzlerin Angela Merkel, Steffen Seibert. Er soll dem Vernehmen nach deutscher Botschafter in Israel werden. Die Entscheidung über diese Besetzung ist offenkundig nicht im Auswärtigen Amt, sondern im Bundeskanzleramt getroffen worden, mutmaßlich hat es eine Zusage des neuen Bundeskanzlers Olaf Scholz gegeben, diese Personalentscheidung zugunsten Seiberts zu treffen. Der einstige ZDF-Moderator, der länger als ein Jahrzehnt die Rolle des Regierungssprechers ausfüllte, wird nicht der erste Quereinsteiger sein, der die deutsche Botschaft in Tel Aviv führt. Vom Jahr 2000 an wurde Deutschland in Israel fünf Jahre lang von Rudolf Dreßler repräsentiert, einem profilierten Gesundheits- und Sozialpolitiker der SPD, der damals in der Zeit der rot-grünen Regierung unter Bundeskanzler Gerd Schröder auch hätte Bundes­gesundheitsminister werden können, wenn dieses Ressort Ende 1998 nicht den Grünen zugeteilt worden wäre.