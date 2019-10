Kritik an AKK : Zweite Chance für Friedrich Merz?

Ein Jahr nach der Wahl Kramp-Karrenbauers zur CDU-Vorsitzenden werden ihre Kritiker lauter – vor allem in großen Landesverbänden. Der Weg zur Kanzlerschaft wird immer schwerer. Das könnte nicht nur Merz in die Karten spielen.

Kürzlich verbreitete Annegret Kramp-Karrenbauer ein Foto auf Twitter. Es zeigte die CDU-Vorsitzende umringt von dreien ihrer fünf Stellvertreter und Generalsekretär Paul Ziemiak. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner lachte genau so in die Kamera wie die Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen und Hessen, Armin Laschet und Volker Bouffier; Ziemiak und Kramp-Karrenbauer lachten auch. Grüße aus Berlin gingen an den vierten Stellvertreter, Baden-Württembergs Innenminister Strobl, der nicht teilnehmen konnte. Die Nummer fünf, Ursula von der Leyen, lässt ihr Amt als CDU-Vize ruhen, seit sie EU-Kommissionspräsidentin ist. Das Bild soll eine heile Welt darstellen, die es in der CDU nicht mehr gibt.

Bei der von einigen Medien als „Geheimtreffen“ bezeichneten Zusammenkunft handelte sich um eine unspektakuläre Sitzung der Parteivorsitzenden mit ihren Stellvertretern zur Vorbereitung des Parteitags Ende November. Dass Kramp-Karrenbauers Vorgängerin im Vorsitz, Kanzlerin Angela Merkel, an dem Treffen nicht teilnahm, war normal. Schließlich hat sie sich vor einem knappen Jahr aus der Parteiführung zurückgezogen.