Prozess in Köln : Hat die AfD einen ethnischen Volksbegriff?

Ordner voller umstrittener Äußerungen: AfD-Chef Tino Chrupalla am Dienstag im Gerichtssaal in Köln Bild: dpa

Prunkvolle Lüster, samtbezogene Stühle, goldumrandete Türen: Der Kristallsaal im Kölner Messezentrum ist ein ungewöhnlicher Ort für ein Verwaltungsgerichtsverfahren. Das Verfahren selbst ist nicht weniger ungewöhnlich. Die 13. Kammer des Kölner Verwaltungsgericht hat darüber zu befinden, ob der Verfassungsschutz die AfD und ihre Teilorganisationen beobachten darf. Eine politisch brisante Frage, die aber von der Justiz nicht politisch gelöst werden darf. Das Gericht muss klären, wann die wehrhafte Demokratie gegen Parteien vorgehen darf und wann die Auseinandersetzung dem Meinungskampf überlassen werden muss.

Helene Bubrowski Politische Korrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge



Im Januar 2019 hatte der Verfassungsschutz bekanntgegeben, dass er die AfD in den Blick nimmt. Seitdem schwelt der Konflikt. Der Stoff, über den hier gestritten wird, füllt mehr als 130 Akten, teils doppelseitig beschriftet. Sie stehen in mehrfacher Ausführung in dem umfunktionierten Festsaal. Die Materie sei „äußerst komplex“, sagt der Vorsitzende Richter Michael Huschens am Morgen zu Beginn der Verhandlung. Allein die sehr komprimierte Darstellung des Streitstands durch das Gericht dauert länger als eine halbe Stunde.

Der Vorsitzende Richter führt souverän durch diesen langen Tag. In freundlichem, aber bestimmtem Ton mahnt er beide Seiten, sich nicht in der Fülle der umstrittenen Äußerungen zu verlieren. Ja, die vier Beispiele, die der Verfassungsschutz zum ethnischen Volksbegriff der AfD vorgetragen habe, reichten ihm, der Rest stehe ja in den Akten, „die wir alle gelesen haben“. Nein, wenn man jede Äußerung auch noch im Kontext betrachte, sitze man in drei Wochen noch hier.

Das Gericht muss klären, was die Begriffe überhaupt bedeuten

Der Verfassungsschutz stuft die AfD und die Jugendorganisation Junge Alternative (JA) als Verdachtsfall ein und die Teilorganisation „Flügel“, die sich formal aufgelöst hat, als extremistisch gesicherte Bestrebung; das ist in der Skala des Verfassungsschutzes eine Stufe höher. In beiden Fällen darf der Verfassungsschutz nachrichtendienstliche Mittel einsetzen. Um herauszufinden, ob die Behörde diese Einstufungen vornehmen durfte, muss das Gericht erst mal klären, was die Begriffe überhaupt bedeuten.

„Im Gesetzestext finden Sie da herzlich wenig Kriterien“, sagt der Vorsitzende Richter. Nur von „tatsächlichen Anhaltspunkten“ für eine extremistische Bestrebung ist da die Rede. Es müssen mehr als Hypothesen und Mutmaßungen sein. Huschens zitiert die juristische Definition: „in einem gewissen Umfang verdichtete Umstände als Tatsachenbasis“.

„Was auch immer das bedeuten mag“, fügt er an und hat eine eigene plastische Beschreibung parat: Der Verdachtsfall sei wie eine Gefahrerforschungsmaßnahme: „Wenn etwas nach Öl riecht, kann man Probebohrungen vornehmen.“ Bei der Frage, was eine gesichert extremistische Bestrebung ist, ist es noch schwieriger.

Wissen war nie wertvoller Lesen Sie jetzt F+ zwei Monate kostenlos und erhalten Sie Zugriff auf alle Artikel auf FAZ.NET. JETZT F+ LESEN

Der Verfassungsschutz wirft der AfD vor, einen ethnischen Volksbegriff zu vertreten, den die Behörde als unvereinbar mit der Menschenwürde ansieht. Die Behörde trägt im Verfahren die Beweislast. Es ist deshalb am Prozessbevollmächtigten des Verfassungsschutzes, Wolfgang Roth von der Kanzlei Redeker, Aussagen von AfD-Politikern anzuführen, die diesen Vorwurf untermauern.