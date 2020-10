Dannenröder Forst : Polizeihasser sind keine Naturschützer

Ein Graffito an einer Barrikade am Dannenröder Forst erklärt im September alle Polizisten zu Zielscheiben. Bild: dpa

Manchen Aktivisten geht es nicht mehr darum, einen Wald zu retten oder den Bau einer Autobahn zu verhindern. Worum es geht, ist der Spaß am Widerstand, am Kampf und letzten Endes auch an der Gewalt. Im Wald wird Revolution gespielt.