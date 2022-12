Daniel Günther über Migration : „Ich werbe in meiner Partei für eine liberalere Linie“

Herr Ministerpräsident, die Kommunen weisen darauf hin, dass sie mit einer Flüchtlingskrise kämpfen, die den An­sturm von 2015 noch in den Schatten stellt. In Bund und Ländern findet das kaum ein Echo. Warum nicht?

Doch, das findet schon ein Echo. In den Kommunen haben wir in der Tat enorme Herausforderungen. Wir haben in Schleswig-Holstein mehr Flüchtlinge aufgenommen als 2015, bislang allein mehr als 30 000 Flüchtlinge aus der Ukraine. Wir sind an der Grenze dessen, was die Kommunen leisten können. Wir haben aber viel früher als der Bund eine faire finanzielle Lastenverteilung mit den Kommunen aufgestellt. Wir haben die Plätze in den Unterkünften des Landes auf 7000 aufgestockt und sind das einzige Land, das den Kommunen zusichert, vier Wochen ab Aufnahme zu warten, bevor die Menschen verteilt werden, damit sich die Kommunen besser darauf einstellen können.

Ihre Sozialministerin von den Grünen, Aminata Touré, hat einen weiteren Flüchtlingsgipfel auf Bundesebene ge­fordert. Was sollte der leisten?

Die Forderung wurde erhoben, als wir noch von höheren Prognosen ausgegangen sind. Seitdem sind die Zahlen der an­kommenden Schutzsuchenden aber wieder gesunken. Insofern reichen die derzeitigen Verabredungen, aber die Lage bleibt natürlich volatil.

Vor sieben Jahren hat sich die Stimmung aufgeheizt. Droht das jetzt auch? Müssen Sie in den Kommunen um Verständnis werben?

Ich nehme das in der Öffentlichkeit nicht als großes Thema wahr. Es gibt eine un­gebrochene Unterstützung für die Ukraine. Das Verständnis ist sehr groß. Die Kommunen fordern aber na­türlich Un­terstützung ein und die leisten wir auch.

Können Sie Leute verstehen, die sich be­klagen, dass wir ukrainische Flüchtlinge aufnehmen, außerdem Magnet sind für Asylbewerber aus anderen Ländern, aber möglichst auch noch 400 000 Fachkräfte im Jahr aufnehmen sollten?

Zunächst einmal ist festzuhalten, dass Deutschland ein Zuwanderungsland ist. Und ich bin fest davon überzeugt, dass Schutzsuchende, die in unser Land kommen, mit der richtigen Unterstützung und Qualifikation uns sehr bei der Be­kämpfung des Fachkräfte- und Arbeitskräftemangels helfen können. Sie können genau die Fachkräfte sein, die uns fehlen und die wir dringend brauchen. Daneben stehen wir bei dem Anwerben von ausländischen Fachkräften mit an­deren Regionen in starkem Wettbewerb. Hier müssen wir allerdings auch erfolgreicher werden. Deutschland ist schließlich ein sehr attraktives Land.

Die Unionsfraktion hat Pläne der Am­pelkoalition abgelehnt, Fachkräfte einreisen zu lassen, die keinen Arbeitsvertrag haben, wohl aber Sprachkenntnisse und Berufserfahrung vorweisen können. Lehnen Sie das auch ab?

In den Eckpunkten, die die Bundesregierung vorgelegt hat, steckt viel Richtiges. Ich mache keinen Hehl daraus, dass ich dazu eine etwas offenere Einstellung habe, und werbe in meiner Partei für eine liberalere Linie. Daneben habe ich ja schon lange den „Spurwechsel“ vom Asyl- zum Niederlassungsrecht gefordert und bin der Meinung, dass wir Menschen, die schon länger hier sind, den Weg in den Arbeitsmarkt erleichtern sollten.