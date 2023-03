Aktualisiert am

Daniel Cohn-Bendit hat in seiner Jugend viel protestiert. Die Klimaaktivisten machten es sich zu einfach, sagt er im Interview. Und hat einen klaren Ratschlag für sie.

In Berlin übergossen Aktivisten der „Letzten Generation“ die gläserne Grundgesetz-Skulptur am Bundestag mit schwarzer Farbe. Bild: dpa

Herr Cohn-Bendit, in Berlin haben Klimaaktivisten der Letzten Generation die Skulptur „Grundgesetz 49“ mit schwarzer Farbe übergossen. Ist das noch legitimer Protest oder schon zu radikal?

Oliver Georgi Redakteur in der Politik der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.



Das ist schon zu Beginn die falsche Frage, und auf falsche Fragen kann ich nicht antworten. Ich frage ja auch nicht, wo ist es noch legitim, zu schnell zu fahren, und wo nicht mehr? Gesetz ist Gesetz, und wenn man sich nicht daran hält, egal ob man Menschen gefährdet oder nicht, wird das geahndet. Das Risiko muss man als Aktivist eingehen.

So hart, obwohl Sie als Studentenführer bei Protesten früher selbst zahlreiche Gesetze übertreten haben?

Ach Quatsch, das hat nichts mit Härte zu tun. Aber die Frage ist doch nicht, ob die Proteste legitim sind oder nicht. Sie haben eine innere Begründung, die man teilen kann oder nicht. Und dann muss die Gesellschaft urteilen, wie schwerwiegend diese oder jene Regelverletzung ist. Die Urteile fällen dann die Gerichte.

Und, wie schwerwiegend ist es, wenn man sich auf die Straße klebt, Kunstwerke beschmiert oder ein Grundgesetz-Denkmal verschandelt?

Ich fand die Aktion mit dem Grundgesetz überhaupt nicht gut, weil sie für viele Menschen unverständlich war. Ich teile auch die Erklärung der Aktivisten nicht, die Regierung komme vor der Verfassung ihrer Verpflichtung nicht nach, unsere Lebensgrundlagen und Freiheit zu schützen. Trotzdem ist so etwas noch lange kein Terrorismus und bedeutet auch nicht, dass man die Grundsätze unseres Staates ablehnt. Alle sollten verbal dringend abrüsten, die Kritiker, aber auch die Letzte Generation selbst. Zu sagen, dass sich niemand um das Klima kümmert und nur sie die letzten Aufrechten sind, ist Blödsinn.

Sie winden sich um eine klare Aussage: Was finden Sie noch vertretbar und was nicht? Staus zu produzieren und Kunstwerke zu beschmieren . . .

. . . Kunstwerke hinter Glas zu beschmieren! Sie rüsten schon wieder auf! Es ist ein Unterschied, ob ich einen van Gogh beschmiere oder das Glas über einem van Gogh, was man schnell wieder sauber machen kann. Man muss das alles nicht richtig finden. Und auch ich sehe keinen Zusammenhang zwischen dem Klimawandel und einem Kunstwerk in einer Kunsthalle. Trotzdem will ich bei der Empörungshysterie nicht mitmachen. Klar ist es auch unangenehm, wenn die Aktivisten ein Verkehrschaos provozieren. Aber das finde ich zum Beispiel nachvollziehbarer als die Aktion mit dem Grundgesetz. Solange diese Autogesellschaft besteht, stehen Autofahrer jeden Tag ohnehin eine Stunde im Stau. Dafür brauchen die die Letzte Generation gar nicht.

Im selbst gemachten Stau fühlen sie sich aber nicht so provoziert. Auch in der Klimabewegung befürchten viele, dass die Letzte Generation dem Klimaschutz einen Bärendienst erweist.

Die Gefahr besteht, aber die muss man als Bewegung einkalkulieren. In der Geschichte hat sich gezeigt: Nur wenn man die Gesellschaft provoziert, verändert sie sich. Das war beim Homosexuellenverbot genauso wie beim Abtreibungsparagraphen 218. Die Frauen, die damals abtrieben, begingen einen schweren Gesetzesverstoß, bis Alice Schwarzer sie auf das Cover des „Stern“ brachte. Diese Provokation war damals nötig, und sie ist es auch heute bei den Klimaprotesten.