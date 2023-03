Aktualisiert am

Ein Zug am Stuttgarter Hauptbahnhof. Bild: Picture Alliance

Die Bahn stürzt den Großraum Stuttgart mit sechs Millionen Einwohnern bis zur ersehnten Fertigstellung des neuen Tiefbahnhofs Ende 2025 in ein Verkehrschaos. Ende vergangener Woche kündigte sie monatelange Vollsperrungen von zwei Strecken an. Grund dafür sind Kabelarbeiten, die zur digitalen Umrüstung des Verkehrsknotens Stuttgart notwendig sind. Eine einfache Umrüstung auf das digitale Zugsteuerungssystem „European Train Control System“ (ETCS) reicht nämlich nicht aus, weil noch nicht alle Fahrzeuge – besonders im Güterverkehr – digital ausgerüstet sind. Deshalb müsse jetzt doppelt verlegt werden, was zu einem enormen Mehraufwand bei der Verkabelung führe, hieß es bei der Deutschen Bahn.

Corinna Budras Wirtschaftskorrespondentin in Berlin. Rüdiger Soldt Politischer Korrespondent in Baden-Württemberg.

Was das bedeutet, bemerkten auch die Verantwortlichen des Staatskonzerns spät: Die Umrüstung zum digitalen Verkehrsknoten ist nur mit einer Vollsperrung möglich – und das verheißt auch über Stuttgart hinaus nichts Gutes. Denn das Projekt gilt als Blaupause für die Umrüstung von Dutzenden anderen Verkehrsknotenpunkten in Deutschland.