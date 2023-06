Noch nie hatte ein AfD-Kandidat so gute Chancen, Landrat zu werden wie am Sonntag in Sonneberg. Warum ist das so?

Es ist wie ein Katz- und Mausspiel mit Robert Sesselmann, dem AfD-Kandidaten. Mit Medien reden will er am liebsten gar nicht, er hält sie für links, schlimmer noch: links-grün. Doch Sonneberg, der Landkreis, in dem er am Sonntag Landrat werden will, ist der kleinste in Thüringen, und so trifft man ihn dann irgendwann doch, in Neuhaus am Rennweg, ganz im Norden des Landkreises.

„Wie haben Sie unseren Stand denn gefunden?“, lautet die erste Frage, die sein Mitarbeiter stellt. Sesselmann selbst spricht da gerade mit einer Handvoll Menschen, die, das wird schnell klar, alle Hoffnungen in ihn setzen.