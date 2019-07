Geschlechterparität in der EU : Unbeliebte Damenwahl

Ursula von der Leyen hat die Messlatte hochgelegt. Als sie sich vor ihrer Wahl zur EU-Kommissionspräsidentin durch das Europäische Parlament der liberalen Fraktion „Renew Europe“ vorstellte, sagte sie: „Ich will eine Kommission, die zu jeweils fünfzig Prozent aus Frauen und Männern zusammengesetzt ist.“ Sie erwarte deshalb von den EU-Staaten jeweils zwei Personalvorschläge – „einen Mann, eine Frau“. Ob es mit der paritätischen Besetzung klappen wird, ist jedoch unwahrscheinlich. Und von der Leyens Forderung, das jedes Land einen Mann und eine Frau vorschlagen soll, ist bisher noch von keinem Mitgliedstaat beherzigt worden.

Als von der Leyen am Donnerstag von einem Treffen mit dem polnischen Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki aus Warschau zurückflog, kehrte sie mit der Erkenntnis heim, dass ein Mann Nachfolger der jetzigen polnischen Kommissarin Elzbieta Bienkowska werden soll: Krzysztof Szczerski, derzeit Kanzleichef des Staatspräsidenten Andrzej Duda.

Dass die maltesische Regierung ankündigte, die sozialdemokratische Europaministerin Helena Dalli anstelle von Umweltkommissar Karmenu Vella nach Brüssel zu schicken, ändert nichts an dem gegenwärtigen Gesamteindruck: In der Zentrale der Kommission zeichnet sich ein Gruppenbild mit deutlich weniger Damen als Herren ab. Bis Freitag waren zwölf Männer und sechs Frauen für einen Kommissarsposten vorgeschlagen worden.

Männerdomäne trotz Paritätsvorsatz

Letztlich dürfte von der Leyen daran gemessen werden, ob zumindest die derzeitige Zahl von neun weiblichen Kommissaren überboten wird. Die für Wettbewerbspolitik zuständige linksliberale Dänin Margrethe Vestager soll neben dem ebenfalls wieder benannten Sozialdemokraten Frans Timmermans aus den Niederlanden künftig „ranghöchste“ Vizepräsidentin sein. Eine weitere Amtszeit soll die derzeit in der Kommission für die digitale Wirtschaft zuständige Bulgarin Marya Gabriel erhalten. Neben Malta haben Finnland mit der früheren sozialdemokratischen Finanzministerin Jutta Urpilainen, Estland mit der bisherigen liberalen Wirtschaftsministerin Kadri Simson sowie Zypern mit der christlich-demokratischen Abgeordneten Stella Kyriakides Frauen benannt.

Erwartet wird ferner, dass die Tschechische Republik – möglicherweise mit einer zweiten Amtszeit für die derzeitige Justizkommissarin Vera Jourová – sowie Schweden und Rumänien Frauen in die EU-Zentrale entsenden werden. So dürfte die sozialdemokratisch geführte Regierung in Bukarest nach Angaben rumänischer Medien die in Brüssel einen soliden Ruf genießende EU-Botschafterin Luminița Odobescu benennen.

Für die Nachfolge der jetzigen schwedischen Handelskommissarin Cecilia Malmström waren zuletzt mehrere Politikerinnen im Gespräch: Dazu gehören zwei Sozialdemokratinnen, Handelsministerin Ann Linde und Umweltministerin Ylva Johansson, sowie Entwicklungshilfeministerin Isabella Lövin von den Grünen. Lässt man den britischen Sonderfall außer acht, herrscht derzeit noch Rätselraten bei fünf Mitgliedstaaten: Frankreich, Italien, Kroatien, Portugal sowie Belgien.

Sollte das Vereinigte Königreich tatsächlich am 31. Oktober die EU verlassen, würde es bei dann 27 Mitgliedstaaten mit der angekündigten Geschlechterparität schon aus rein mathematischen Gründen nicht klappen. Ob Premierminister Boris Johnson auch bei einem längerem Verbleib Großbritanniens in der EU keinen Kommissar benennen will, steht auf einem anderen Blatt. Rechtlich wäre er jedenfalls dazu verpflichtet. Das letzte Wort hat ohnehin das EU-Parlament. Es hat nach den für die erste Oktoberwoche geplanten Anhörungen der Kandidaten durch die Fachausschüsse über die Bestellung der gesamten Kommission abzustimmen.