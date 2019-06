Sieg bei Wahl in Rostock : Däne wird erster Oberbürgermeister ohne deutschen Pass

CDU-Politiker wird Rathauschef : AfD-Kandidat verliert OB-Stichwahl in Görlitz

In Deutschland wird es weiterhin keinen Oberbürgermeister von der AfD geben. In Görlitz hat der Kandidat der Rechtspopulisten am Sonntag die Stichwahl gegen den CDU-Politiker Octavian Ursu deutlich verloren.