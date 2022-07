Kriminalität im Netz : Faeser will Grundgesetz für Cybersicherheit ändern

Die Kompetenzen für die Cybersicherheit liegen in erster Linie bei den Innenministerien in den Ländern. Doch die seien damit „überfordert“, glaubt Bundesministerin Faeser – und will das BSI zur Zentralstelle für Cybersicherheit machen.

Deutschland ist ein Bundesstaat, so steht es in der Verfassung, und das ist sogar von der Ewigkeitsgarantie umfasst. Der Föderalismus darf unter keinen Umständen abgeschafft werden. Das heißt aber nicht, dass die Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern nicht verändert werden kann. Zuletzt ist die Debatte darüber dynamischer geworden, obwohl Grundgesetzänderungen eine schwerfällige Angelegenheit sind.

Insbesondere die FDP ist hier sehr aktiv, will die Landesämter für Verfassungsschutz reduzieren und das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) stärken. Auch die Cybersicherheit ist immer wieder in der Diskussion. Es gibt zwar das Bundesamt für Sicherheits in der Informationstechnik (BSI), das sich unter anderem um den Schutz der Netzes des Bundes kümmert. Im Übrigen ist dessen Kompetenz aber beschränkt. Die Cybersicherheit liegt im Wesentlichen bei den 16 Landesinnenministerien, das BSI kann nur Amtshilfe leisten.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hält das in Zeiten von Angriffen auf die kritische Infrastruktur, Desinformation und Aktionen von Cyberkriminellen nicht mehr für zeitgemäß. „Bund und Länder müssen den Cybergefahren koordiniert entgegentreten“, sagte Faeser bei der Vorstellung einer Cybersicherheitsagenda am Dienstag in Berlin. Die Länder seien mit dieser Aufgabe langfristig „überfordert“. Der Ukrainekrieg verdeutliche „einmal mehr, wie essenziell Cybersicherheit für einen modernen, hochtechnologisierten und digitalisierten Industriestaat wie Deutschland ist“, heißt es in dem Konzept.

Auch die Länder müssten im Bundesrat zustimmen

Faeser schlägt vor, das BSI zu einer Zentralstelle für Cybersicherheit zu machen. Dafür ist eine Grundgesetzänderung nötig, auch die Länder müssten im Bundesrat mit einer Zweidrittelmehrheit zustimmen. Faeser sagt, sie habe dazu „positive Signale“ erhalten. Das Bundeskriminalamt und das Bundesamt für Verfassungsschutz sind Beispiele für solche Zentralstellen. Im Unterschied zu anderen Bundesbehörden können sie die Zusammenarbeit von Bund und Ländern koordinieren und haben auch ein Weisungsrecht gegenüber den Landesbehörden.

Der Bund soll nach dem Willen Faesers auch zusätzliche Befugnisse zur Gefahrenabwehr erhalten. Auch dafür ist eine Grundgesetz nötig. Die Innenministerin will zudem die Bundespolizei durch mehr Personal und bessere Technik stärken. Um bei Cyberattacken schneller handlungsfähig zu sein, sollen die Betreiber kritischer Infrastruktur – etwa im Bereich der Energie- oder Gesundheitsversorgung – zudem eng an das BSI-Lagezentrum angebunden werden.