Politik ist oft Schauspiel, zuweilen auch Schach. Aktuell ist das im Bundestag beim Versuch der Schwarzen zu beobachten, den SPD-König unter Druck zu setzen. Das will die Union bis zur nächsten Wahl mithilfe eines Untersuchungsausschusses erreichen. Er soll das Hin und Her der Hamburger Finanzverwaltung mit Steuerzahlungen der Privatbank Warburg unter die Lupe nehmen, bei denen Cum-ex-Geschäfte eine wichtige Rolle spielen. So nennen Fachleute den Handel mit Aktien am Tag der Ausschüttung mit („cum“) und ohne („ex“) Dividende – mit dem Ergebnis, dass eine nur einmal gezahlte Steuer mehrfach erstattet wird. Solche Fälle werden gerade strafrechtlich aufgearbeitet. Auch der Mitgesellschafter der Warburg Bank, Christian Olearius, muss sich deswegen demnächst vor Gericht verantworten.

Politisch brisant ist der Vorgang, weil der von der Union betriebene Ausschuss nicht zuletzt das Vorgehen des Senats beleuchten soll. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) war zur fraglichen Zeit Bürgermeister in der Hansestadt. Seine Parteifreunde verteidigten folglich am Donnerstag ihren „König“ mit Verve. Ihr Motto lautet: Alles schon geklärt, da ist nichts. Die Redner der Union listeten hingegen lustvoll alle Hinweise auf, die auf eine Einflussnahme deuten.

Mathias Middelberg, stellvertretender Vorsitzender der Unionsfraktion, gab die Richtung vor. Es habe „null Kommunikation“ des Kanzlers in dieser Sache geben. Es gebe daher nur einen Weg, das Thema sorgfältig aufzuarbeiten: den Untersuchungsausschuss. Der CDU-Politiker zitierte Scholz, der Cum-ex selbst als eine Riesenschweinerei bezeichnet habe. Gleichwohl habe Hamburg als einziges von 16 Bundesländern diese zu Unrecht erstatteten Steuergelder nicht zurückverlangt. „Der Tatort ist mittlerweile übersät mit Indizien, mit Spuren, die alle darauf hindeuten, dass in diesem Fall politische Einflussnahme auf die konkrete Entscheidung stattgefunden hat.“

„Ein teuflischer Plan ist heute aufgegangen“

Erst habe es in der Hamburger Behörde die Rechtsauffassung gegeben, die Gelder müssten zurückgefordert werden. Dann habe es eine Reihe von Gesprächen der Chefs der Bank mit SPD-Politikern in Hamburg, zum Schluss auch mit Bürgermeister Scholz, gegeben. Unmittelbar danach habe die Behörde ihre Rechtsauffassung geändert. Die zuständige Finanzbeamtin habe einer Freundin geschrieben: „Ein teuflischer Plan ist heute aufgegangen.“ So könne man kaum einen ordnungsgemäßen Verwaltungsakt beschreiben, sagte Middelberg.

„Der CDU/CSU geht es nicht um Erkenntnisgewinn, sondern um reine Stimmungsmache gegen Bundeskanzler Olaf Scholz“, hielt der SPD-Politiker Michael Schrodi dagegen. In Hamburg gebe es schon einen Untersuchungsausschuss zu diesem Themenkomplex. „Was wollen Sie eigentlich wirklich Neues untersuchen?“ Der Untersuchungsausschuss sei ein wichtiges Minderheitenrecht. Doch dafür gebe es verfassungsrechtliche Grenzen. Der Bundestag könne nicht Landesregierungen und Landesverwaltungen kontrollieren, das sei Aufgabe der dortigen Parlamente.

Die Fraktionen überwiesen den Unionsantrag einvernehmlich an den Geschäftsordnungsausschuss. Dort wird mit Mehrheit über den Wortlaut der Fragen entschieden, denen der Untersuchungsausschuss nachgehen soll. So kann die SPD noch Einfluss nehmen – doch darf das nicht so weit gehen, dass sie das Minderheitenrecht unterläuft. Damit der Untersuchungsausschuss möglichst noch vor der parlamentarischen Sommerpause seine Arbeit aufnehmen kann, dürfte in den nächsten Wochen sein Aufgabenfeld umrissen werden.