Aktualisiert am

Bundeskanzler Olaf Scholz am 5. April 2023 bei einer Sitzung des Bundeskabinetts in Berlin Bild: dpa

Untersuchungsausschüsse gelten als schärfstes Schwert der Opposition, doch in der Hamburger Cum-ex-Affäre bleibt dieses Schwert meist stumpf: Seit Jahren schon versuchen die Abgeordneten Licht in das Dunkel rund um die Verbindungen von Olaf Scholz zur Hamburger Warburg-Bank zu bringen, bisher aber recht ergebnislos.

Marcus Jung Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge Julian Staib Politischer Korrespondent für Norddeutschland und Skandinavien mit Sitz in Hamburg. Folgen Ich folge



Für den Freitag hatte sich der Untersuchungsausschuss viel vorgenommen: Gleich 15 frühere und aktive Bundestagsabgeordnete sollten zu ihrer Erinnerung an zwei Befragungen des damaligen Finanzministers und heutigen Bundeskanzlers im Jahr 2020 im Finanzausschuss des Bundestags gefragt werden. Der hatte damals Erinnerungslücken in Bezug auf die Treffen mit den Bankvertretern geltend gemacht, sich aber möglicherweise an entscheidender Stelle anders geäußert als kurz danach im Hamburger Untersuchungsausschuss.