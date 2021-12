Cum-ex-Affäre : Staatsanwältin kritisiert Hamburger Behörden

Die Ausgangslage für die Sitzung des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses zur Cum-ex-Affäre in Hamburg war schon speziell. Im Festsaal des Rathauses kamen die Abgeordneten zusammen, um eine Kölner Oberstaatsanwältin zu befragen, die nicht nur zu den Fachleuten auf diesem Feld gehört, sondern die im Rahmen ihrer Ermittlungen vor wenigen Monaten Durchsuchungen in Hamburg veranlasst hatte. Das garantierte Spannung am Freitagnachmittag. Und Anne Brorhilker enttäuschte nicht. In ruhigen Worten machte sie mehrere Stunden lang in ihren Antworten klar, was sie von dem Verhalten der Hamburger Behörden in der Cum-ex-Affäre rund um die Warburg-Bank hält. Kurzfassung: nicht viel.

Matthias Wyssuwa Politischer Korrespondent für Norddeutschland und Skandinavien mit Sitz in Hamburg. Folgen Ich folge

Marcus Jung Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Der Untersuchungsausschuss in Hamburg will herausfinden, warum die Steuerverwaltung der Stadt bereit war, in der Cum-ex-Affäre im November 2016 zunächst auf Steuerrückforderungen von 47 Millionen Euro von der Privatbank Warburg zu verzichten. 2017, als es noch einmal um 43 Millionen Euro ging, musste sie erst vom Bundesfinanzministerium angewiesen werden, das Geld einzufordern.

Es geht um die Frage, ob es politische Einflussnahme gab auf diese Entscheidung der Steuerverwaltung. Damals war der künftige Kanzler Olaf Scholz noch Bürgermeister und der heutige Bürgermeister Peter Tschentscher (beide SPD) sein Finanzsenator. Beide bestreiten jegliche Einflussnahme.

Strategische Entscheidung von Rot-Grün

Dass es zwischen Scholz und Warburg-Miteigentümer Christian Olearius Gespräche gab in den entscheidenden Wochen, ist bekannt, ein Papier der Bank zu dem Fall erreichte auch Tschentscher. Die Bank argumentierte damals, der steuerliche Sachverhalt sei noch nicht ausermittelt, und bei Rückforderungen sei die Existenz der Bank bedroht. Warum die Hamburger Behörden offenbar dieser Argumentation folgten, ist für Staatsanwältin Brorhilker aber nicht nachzuvollziehen. 2016 hätte man es machen können, sagte sie mit Blick auf die Rückforderung, „2017 war die Beweislage noch viel besser“.

Und wer sollte es besser wissen als Brorhilker? In der strafrechtlichen Verfolgung der Cum-ex-Geschäfte nimmt sie eine zentrale Rolle ein. Sie ist die führende Ermittlerin in einem inzwischen mehrfach personell ausgebauten Dezernat, das behördenintern als „Cum-ex-Gruppe“ bekannt ist. Die Staatsanwälte ermitteln in Dutzenden von Ermittlungskomplexen mit mehr als 1000 Beschuldigten, darunter namhafte Investoren und Spitzenmanager aus deutschen und internationalen Banken. Dazu haben Brorhilker und ihre Kollegen bereits mehrere Anklagen wegen Steuerhinterziehung gegen Profiteure der Aktienkreisgeschäfte rund um den Dividendenstichtag erhoben.

F.A.Z. Frühdenker – Der Newsletter für Deutschland Werktags um 6.30 Uhr ANMELDEN

Dass die Kölner im Vergleich zu anderen im Cum-ex-Skandal ermittelnden Staatsanwaltschaften überlegen sind, hat auch mit einer strategischen Entscheidung der früheren rot-grünen Landesregierung von Nordrhein-Westfalen zu tun. Mit Gründung der Ermittlungsgruppe Organisierte Kriminalität und Steuerhinterziehung legten der damalige Finanzminister Norbert Walter-Borjans und Innenminister Ralf Jäger (beide SPD) die Basis für die engere Verzahnung von Polizei und Steuerfahndung. Ohne die Ressourcen des Landeskriminalamts in Düsseldorf oder der Fachleute für Steuerstrafsachen aus Wuppertal hätte Brorhilker viele Ermittlungsansätze nicht verfolgen können.