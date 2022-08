Staatsanwätin Anne Brorhilker : Diese Frau ist Olaf Scholz auf den Fersen

Juristen beginnen im Studium mit vielen Theorien. Und so weiß Anne Brorhilker, Oberstaatsanwältin aus Köln, dass es für jede kausale Handlung und Zurechnung wieder eine andere Lehre und Sichtweise gibt.

Doch abstrakte Theorienstreitigkeiten hat die Strafverfolgerin, die vor Kurzem ihren 49. Geburtstag beging, längst hinter sich gelassen. Für sie sind die Koordination und der Zugriff bei Cum-ex-Ermittlungen deutlich erfüllender. Wenn die mittlerweile an die 30 Staatsanwälte ihrer Abteilung zusammen mit Beamten der Landeskriminalämter und IT-Fachleuten bei Banken, Kanzleien und wie im Fall von Hamburg bei der Finanzverwaltung anrücken, ist Brorhilker in aller Regel mit vor Ort. Die Prominenz und der hohe Aufwand solcher Aktionen sind natürlich dem größten Steuerhinterziehungsskandal der deutschen Nachkriegsgeschichte geschuldet, in dem Brorhilker seit bald einem Jahrzehnt ermittelt.

Laufbahn zeigte in andere Richtung

Dabei hatte die bald 20 Jahre andauernde Laufbahn der gebürtigen Westfälin längst in eine andere Richtung gezeigt. Der Betrug bei Sozialabgaben in der Baubranche prägte ihren Behördenalltag. Durch Zufall stieß sie im Jahr 2013 auf ein Schreiben des Whistleblowers Eckart Seith: Der Stuttgarter Anwalt beriet Drogeriekönig Erwin Müller, der sich von der Schweizer Bank Sarasin in Aktiengeschäften geprellt fühlte. Seith warnte die deutschen Behörden vor Cum-ex. Brorhilker tauchte ein in die kriminellen Konstrukte der Privatbanken, Aktienhändler, Leerverkäufer und Top-Wirtschaftskanzleien – und beschäftigt sich bis heute ausschließlich mit Cum-ex-Straftaten.

Man kann sagen, dass die zierliche Frau das Gesicht des Staates im Kampf gegen organisierte Steuerhinterziehung in Deutschland ist. Und dass die Vorwürfe einer möglichen politischen Einflussnahme auf die Hamburger Finanzverwaltung mit hoher Wahrscheinlichkeit ohne die tatkräftige Anklägerin nie aufgearbeitet worden wären.

Was sie vom passiven Umgang der Steuerbehörden mit der Hamburger Privatbank M.M. Warburg hält, hat Brorhilker bereits im vergangenen Jahr kundgetan. „Dass hier Scheinrechnungen von Privatbank zu Privatbank geschrieben werden, kenne ich nur aus dem Gerüstbau“, sagte sie als Zeugin vor dem Untersuchungsausschuss. Damit untermauerte sie ihre Zweifel an den Vorkommnissen im Herbst 2016. Erst vor wenigen Wochen hat ihre Behörde Anklage gegen den Warburg-Bankier Christian Olearius erhoben. Auch die nun bekannt gewordenen Mail-Durchsuchungen im engsten Umfeld von Bundeskanzler Olaf Scholz gehen auf die Hauptabteilungsleiterin aus Köln zurück.

Alles das macht deutlich: Anne Brorhilker ist noch längst nicht am Ende ihres Wegs angekommen.