Cum-Ex-Affäre : Woran erinnert sich der Kanzler?

Sich nicht erinnern zu können, kann in der Politik vieles einfacher machen. Vor allem wenn es um Untersuchungen geht. Alle Nachfragen perlen ab, wenn man sich doch nicht erinnern kann. Die Gefahr von Widersprüchen in den Erinnerungen ist gebannt, oder gar von Festlegungen, die später widerlegt werden könnten. Wer sich nicht erinnert, oder es zumindest behauptet, umschifft also viele Untiefen mit nur einem Satz: ich kann mich nicht erinnern.

Allerdings sollte man dann zumindest konsequent dabei bleiben, sich an einen Sachverhalt oder ein Treffen nicht erinnern zu können. Ansonsten wird daraus eine Frage der Glaubwürdigkeit. Da wird es kompliziert. So könnte es Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in der Cum-ex-Affäre ergehen. An diesem Freitag muss er sich wieder dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss der Hamburger Bürgerschaft stellen. Die Abgeordneten haben viele Fragen – und seine Erinnerungen spielen eine zentrale Rolle.

Dabei hatte der Bundeskanzler doch gerade noch so betont zuversichtlich gewirkt mit Blick auf die Cum-Ex-Affäre. In Hamburg hatte die Generalstaatsanwaltschaft eine Beschwerde zurückgewiesen, weil sie keine Ermittlungen gegen Scholz einleiten wollte. Es bestehe kein strafprozessualer Anfangsverdacht, heißt es von den Anklägern. Scholz hob auf seiner Sommerpressekonferenz vergangene Woche in Berlin mehrfach hervor, so viele Anhörungen habe es in der Affäre gegeben, so viele Akten seien durchsucht worden, und all das habe nur ein Ergebnis erbracht: es habe keinen politischen Einfluss gegeben.

Er sei sich sicher, dass sich diese Einschätzung nicht mehr verändere. „Alles was ich dazu berichten kann, habe ich bereits berichtet, und werde ich nächste Woche im Ausschuss noch einmal berichtet. Das steht auch schon überall nachzulesen, weil es darüber keine neuen und geheimen Fakten gibt.“ Zwar habe er keinen Anspruch darauf, aber sei doch Mensch genug sich zu freuen, wenn einige nun zugeben würden, nichts herausgefunden zu haben. Dazu wird es bei seinem Auftritt in Hamburg an diesem Freitag sicher nicht kommen.

Hochkomplexe Aktiengeschäfte

Seit anderthalb Jahren beschäftigt die Cum-Ex-Affäre den Untersuchungsausschuss in Hamburg, die Politik in Berlin schon deutlich länger. Der Ausschuss will klären, ob es eine politische Einflussnahme auf die Entscheidung der Hamburger Steuerverwaltung gegeben hat, Ende 2016 auf die Rückforderung von 47 Millionen Euro von der in den Cum-Ex-Skandal verwickelten Hamburger Privatbank M.M.Warburg zu verzichten. 2017 wurden weitere 43 Millionen Euro erst von den Behörden zurückgefordert, nachdem das Bundesfinanzministerium von Berlin aus interveniert hatte. Ein schon damals von Finanzbeamten als „höchst außergewöhnlich“ bezeichneter Vorgang.

Scholz war damals Erster Bürgermeister. Peter Tschentscher, der auf Scholz im Rathaus nachgefolgt ist, Finanzsenator. Beide SPD-Politiker streiten jegliche politische Einflussnahme ab. Der Ausschuss konzentriert sich vor allem auf die Tage und Wochen vor der ersten Verzicht-Entscheidung im November 2016 – und für mehrere Treffen des damaligen Ersten Bürgermeisters Scholz mit den Bank-Mitinhabern Christian Olearius und Max Warburg. Scholz gibt an, sich nicht an Details der Treffen erinnern zu können. Als er Ende April vergangenen Jahres das erste Mal als Zeuge vor dem Untersuchungsausschuss aussagen musste, bezeichnete er die Vorwürfe als „Schauermärchen“.

Lange konnten Scholz und seine Vertrauten darauf vertrauen, dass sich außerhalb eines Zirkels von Finanzbeamten, Steuerfachleuten und einiger Investigativjournalisten kaum jemand für die hochkomplexen Aktiengeschäfte interessierte. Dabei wurden Wertpapiere von Dax-Unternehmen gehandelt, und zwar einmal mit (cum) und einmal ohne (ex) Dividendenanspruch. Zwischengeschaltet waren dabei auch sogenannte Leerverkäufer, welche die Aktien nicht besaßen. Damit funktionierte die Verwirrung der Finanzämter perfekt.