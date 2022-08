Der Fall Johannes Kahrs : Viele Fragen um ein Schließfach voller Geld

Die Hamburger Cum-ex-Affäre verfolgt Olaf Scholz bis ins Kanzleramt. Am Freitag nächster Woche wird er zum zweiten Mal als Zeuge im Untersuchungsausschuss erwartet. Der Ausschuss soll klären, ob es politischen Einfluss auf die Entscheidung der Finanzverwaltung der Hansestadt gegeben hat, im Herbst 2016 auf eine Steuerrückzahlung der in den Cum-ex-Skandal verwickelten Warburg-Bank in Höhe von 47 Millionen Euro zu verzichten. Scholz, der bis März 2018 Erster Bürgermeister war, bestreitet jegliche Einflussnahme, ebenso wie sein Nachfolger im Rathaus und einstiger Finanzsenator Peter Tschentscher.

Kurz vor der Befragung des Kanzlers sind nun neue Details an die Öffentlichkeit gesickert, die für Aufsehen sorgen. Vor allem weil es dabei um mutmaßlich mehr als 200.000 Euro im Bankschließfach eines Sozialdemokraten geht, der in Hamburg lange zu den ganz wichtigen Parteifreunden von Scholz gehört hat: Johannes Kahrs.

Kahrs war einst als Haushaltspolitiker der SPD-Bundestagfraktion in Berlin eine große Nummer und in Hamburg eine noch größere; lange Jahre führte er auch den SPD-Kreisverband Mitte. Im Mai 2020 legte er überraschend sein Bundestagsmandat und seine Ämter nieder. Als Grund gab er seinen gescheiterten Versuch an, neuer Wehrbeauftragter des Bundestages zu werden.

Ein „teuflischer“ Plan?

Als der Hamburger Untersuchungsausschuss im Herbst 2020 seine Arbeit aufnahm, war auch der Name Kahrs schon in den Berichten zur Cum-ex-Affäre aufgetaucht. So soll sein Kreisverband 2017 38.000 Euro als Spenden von der Warburg-Bank direkt oder über deren Tochtergesellschaften erhalten haben. Ende September 2021, kurz nach der Bundestagswahl, veranlasste die Staatsanwaltschaft Köln Durchsuchungen in Hamburg, unter anderem in Büros der Finanzverwaltung, aber auch bei Kahrs. Ermittelt wird wegen des Anfangsverdachts der Begünstigung. Es geht um den Vorwurf, dass Kahrs und weitere Beschuldigte Warburg geholfen haben sollen, sich Vorteile im Zusammenhang mit früheren Cum-ex-Geschäften zu sichern.

Nun, da die Staatsanwaltschaft dem Untersuchungsausschuss Dokumente zu den Ermittlungen weitergeleitet hat, ist bekannt geworden, dass die Fahnder in einem Bankschließfach von Kahrs 214 .800 Euro in bar und 2400 Dollar gefunden haben sollen. Über den Fund hatte zuerst die „Bild“-Zeitung berichtet. Beschlagnahmt hat die Staatsanwaltschaft das Geld nicht. Es ist unklar, woher es kommt und ob es einen Bezug zu der Cum-ex-Affäre gibt. Auf Anfrage der F.A.Z. hoben die Ermittler hervor, dass „vermögenssichernde Maßnahmen“ nur in Betracht kämen, wenn der konkrete Verdacht bestehe, „dass ein Beteiligter etwas aus einer Straftat erlangt hat und zu befürchten ist, dass es zur Sicherung einer etwaigen späteren gerichtlichen Einziehungsentscheidung auch vorläufiger Sicherungen von Vermögenswerten bedarf“. Kahrs äußerte sich zunächst nicht. Auch vor dem Untersuchungsausschuss schwieg er im vergangenen Jahr. Dort berief er sich unter Verweis auf die Ermittlungen auf sein Auskunftsverweigerungsrecht.

Die Aufregung ist nun groß, auch weil erst jüngst weitere Details aus den Ermittlungen bekannt geworden sind. So wurde über eine private Nachricht einer zentralen Finanzbeamtin berichtet. Kurz nachdem auf die Steuerrückforderung verzichtet worden sei, habe sie angeblich geschrieben, ihr „teuflischer Plan“ sei aufgegangen. Und laut der Zeitung „Hamburger Abendblatt“ vermuten die Kölner Ermittler, dass E-Mails im Zusammenhang mit der Entscheidung womöglich gezielt gelöscht wurden.

Der Bundestagsabgeordnete und Hamburger CDU-Vorsitzende Christoph Ploß sagte der F.A.Z.: „Es kann nicht sein, dass der Bundeskanzler angesichts dieser neuen Erkenntnisse immer noch mit angeblich riesigen Erinnerungslücken davonkommt.“ Es stünden inzwischen schlimmste Vorwürfe „bis hin zu handfester Korruption im Raum“. Die SPD müsse jetzt sehr schnell für Klarheit darüber sorgen, woher das Geld von Kahrs komme, was genau Scholz mit der Warburg-Bank besprochen und was Tschentscher von den „dubiosen Plänen“ seiner Finanzbeamtin gewusst habe.

Unbeeindruckt gibt sich die Hamburger SPD. Zum Geld könne nur Kahrs selbst Auskunft geben, sagte der Obmann der Partei, Milan Pein, der F.A.Z. Die Lage im Untersuchungsausschuss sei unverändert: „Nach eineinhalb Jahren Aufklärungsarbeit und der gründlichen Befragung von über 50 Zeug:innen aus unterschiedlichen Abteilungen, Ämtern und Behörden haben bisher alle Befragten sehr deutlich und unabhängig voneinander erklärt, dass es keine Einflussnahme durch die Politik auf Steuerentscheidungen gegeben hat.“ In Berlin äußerte ein Regierungssprecher, dass Scholz nichts von dem Geld von Kahrs gewusst habe. Alles, was sachdienlich sei zu dem Thema, werde Ende kommender Woche im Ausschuss behandelt. Ob es der letzte Auftritt des Kanzlers dort sein wird, ist offen. Die Hamburger CDU droht schon, den Kanzler womöglich abermals vorzuladen.