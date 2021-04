CSU und Söders Verhalten : Halb zieht er sie an, halb stößt er sie ab

Im Ringen mit den Unterstützern von CDU-Chef Armin Laschet um die Kanzlerkandidatur stehen die CSU-Führungsleute zu ihrem Vorsitzenden Markus Söder. Auch in der CSU-Landtagsfraktion erhielt er viel Zuspruch, obwohl diese eigentlich ein Interesse daran haben müsste, dass Söder in Bayern bleibt, um sie in die nächste Landtagswahl zu führen. Albert Füracker, der bayerische Finanzminister, empfahl der CDU, „in sich zu gehen“.

Füracker ist allerdings ein Söder-Intimus und seine Schützenhilfe mithin erwartbar. Wenn man mal „in die Breite der Partei hineinhorcht“, wie Generalsekretär Markus Blume das sagen würde, bekommt man sehr unterschiedliche Einschätzungen.

„Jetzt erleben wir den wahren Söder!“

Es gibt die, die sich in ihrer Skepsis bestätigt fühlen. Hermann Imhof, ehemaliger Patienten- und Pflegebeauftragter der Staatsregierung, meint: „Jetzt erleben wir den wahren Söder!“ Er sei „besessen von Macht“ und kenne keine Rücksicht. Der frühere Ministerpräsident Günther Beckstein, wie Imhof und Söder ein Nürnberger, wirkt zumindest sehr besorgt. Den „Nürnberger Nachrichten“ sagte er: „Ich weiß, dass sich die Wunden aus dem Aufstellungsverfahren bitter rächen können.“

Viele in der Partei vertreten aber auch die Auffassung, der Rest der Republik in seiner Konsenssoße solle mal nicht so empfindlich sein. Das geht in die Richtung, die die stellvertretende Parteichefin Dorothee Bär mit ihrem Verweis auf Amerika einschlug: Kamala Harris und Joe Biden hätten sich im Vorwahlkampf auch nichts geschenkt – und nun sei die eine die Stellvertreterin des anderen.

Aus der CDU hört man derzeit öfter, die CSU habe aus 2018, dem Asylstreit mit der Schwesterpartei, nicht gelernt. In Teilen der CSU hingegen ist der Eindruck verbreitet, dieses Problem habe eher die CDU, zumal deren Führungsgremien. „Die Sache schien am Montag so klar“, sagt Reinhold Bocklet, ein besonnener Mann und erfahrener Europa-Politiker der CSU, „dass die CDU im Grunde von der CSU die Unterwerfung verlangt hat. Wer Söder und die CSU kennt, musste wissen, dass sie das nicht auf sich sitzenlassen können.“

Das CDU-Präsidium, das der Welt generell etwas entrückt scheine, habe Söder vor die Wahl gestellt, gleich als Bettvorleger in die Geschichte einzugehen oder zum großen Sprung anzusetzen – da sei er natürlich gesprungen.

„Aachen ist eine andere Welt“

Was Laschet im Besonderen betrifft, da wird in der CSU darauf hingewiesen, dass auch er mit harten Bandagen kämpfe, nur nicht so offensichtlich. Es gibt Verwundungen, an die nun wieder verstärkt erinnert wird: etwa dass er sich in der Flüchtlingspolitik vehement gegen die CSU gestellt habe. Der Aachener überschätze wegen seiner Herkunft auch das Thema Europa – das sei schon das Problem von Martin Schulz gewesen. Bei den Wählern in Bayern, aber auch in anderen Teilen Deutschlands, spiele Europa eine eher untergeordnete Rolle.

F.A.Z. Frühdenker – Der Newsletter für Deutschland Werktags um 6.30 Uhr ANMELDEN

„Aachen“, sagt ein alter CSU-Kämpfer, „ist eine andere Welt, da sind wir weit weg davon.“ Ein Zweiter meint, Laschet sei ein „europapolitisches Weichei“, allzu offen für weitere Souveränitätstransfers nach Brüssel.

Schlussfolgerung des Ersten: „Ich würde nicht sagen, Laschet kann es nicht, aber er wirkt so, als ob er es nicht könnte.“ Er sei fehleranfälliger als Söder. Dieser mache auch Fehler – aber er kaschiere sie mit seiner Wucht. Was man im Moment erlebe, sagt der andere, sei ein Powerplay der CSU. Die Gefahr sei, dass ein Teil des Publikums davon abgestoßen werde.

Die Chance: dass ein anderer Teil denke, wer das durchsteht, der ist noch für ganz andere Kämpfe gewappnet. Das gelte allerdings auch für Laschet. Wenn der stehen bleibe, werde er an Statur gewinnen. So gesehen, könnte ihm Söder mit seiner Unerbittlichkeit sogar einen Gefallen tun.

Mehr zum Thema 1/

Davon abgesehen, sagt der Kämpfer, sei es die Pflicht eines jeden CSU-Chefs, „den Preis so hoch wie möglich zu treiben“. Schon deswegen hätte Söder nicht schon am Montag einlenken können. Auch gehe es darum, ganz klarzumachen, wer gegebenenfalls die Nummer 1b in der Union ist. Am Dienstag vor der Bundestagsfraktion habe es Söder allerdings auf die Spitze getrieben – „weiter kann er nicht mehr gehen, sonst sind wir wieder bei 2018“.

Dass Söder eine Delegation verlangt habe, um der CDU gegenüberzutreten, sei verständlich: „Er braucht Kronzeugen, wenn er sich die Kanzlerkandidatur abkaufen lässt.“ Etwa durch Postenzusagen. Das Problem daran ist, dass Söder einen solchen Erfolg nicht ins Schaufenster stellen könnte, sonst heiße es, der CSU gehe es nur um Posten.

Wer der wirkliche Sieger des Machtkampfs ist, werde man übrigens nicht in den kommenden Tagen wissen, sondern erst in ein paar Monaten: nach der Bundestagswahl.