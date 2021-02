CSU und die Corona-Politik : Ein Hauch von Gegenwind für Markus Söder

Lange war in der CSU kaum Kritik an Markus Söders Kurs in der Pandemie zu vernehmen. Das hat sich geändert – aber nur ein bisschen. Manche Kritiker haben dabei auch Söders politische Zukunft im Sinn.

Aus der CSU war monatelang so gut wie keine Kritik am Corona-Kurs von Ministerpräsident Markus Söder zu hören. Nun bricht sie sich zumindest ein wenig in Form der Forderung nach einer „Öffnungsperspektive“ Bahn. Der stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende im Bundestag, Georg Nüßlein, forderte in der „Augsburger Allgemeinen“ eine Exitstrategie für ein definitives Ende des Lockdowns Mitte Februar. „Es ist wegen der massiven Auswirkungen nicht verantwortbar, so lange einen flächendeckenden Lockdown zu verordnen, bis die Inzidenzzahl unter 50 oder unter 35 sinkt“, sagte der CSU-Politiker aus dem Bundestagswahlkreis Neu-Ulm.

Ilse Aigner, die Landtagspräsidentin und Vorsitzende der oberbayerischen CSU, forderte, den Leuten Auskunft darüber zu geben, „welche Lockerungen bei bestimmten Inzidenzwerten möglich sind“. Bundesinnenminister Horst Seehofer will, auch um den Schwarzmarkt zu bekämpfen, Friseursalons öffnen. Die Frauen-Union Bayern wiederum hatte schon vor zwei Wochen auf die Teilöffnung von Schulen hingewirkt.

Auch in der CSU-Landtagsfraktion ist zuletzt mehr Druck auf den Kessel gekommen. Die Abgeordneten sind diejenigen politischen Akteure, die den Unmut der Bürger am direktesten spüren. Jeder von ihnen kennt und begegnet Gastwirten, Unternehmern, Friseuren, die im Moment darben – ob das nun konkret an der Regierungspolitik im Freistaat oder im Bund liegt oder aber an der Misslichkeit der Lage an und für sich. Jedenfalls verlangten sie zuletzt in einem Dringlichkeitsantrag, dass die Staatsregierung „eine sichere und gerechte Öffnungsstrategie“ erarbeite.

Politische Profilierung mit Corona-Lockerungen

Die CSU-Abgeordneten haben in ihren Stimmkreisen auch deshalb einen schweren Stand, weil es im Landtag drei Konkurrenten gibt, die auf je eigene Art die Hoffnung nähren, es gehe auch anders als mit hartem Lockdown: die AfD, die FDP und vor allem der Koalitionspartner Freie Wähler. Deren Chef und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger nutzt jede Gelegenheit, Öffnungsperspektiven aufzuzeigen – ob es sie gibt oder nicht. Am Wochenende ließ er wissen: „Mit Maske, Impfung und Hygienekonzepten haben wir Alternativen zu einem Dauerlockdown, der aktuell für viele Bereiche nicht mehr verhältnismäßig ist.“ Das nächste Kapitel dürfte am Mittwoch folgen, wenn Aiwanger die „Tourismusbilanz 2020“ vorstellen wird.

Dass es den Freien Wählern auch um politische Profilierung geht, liegt nicht fern – sie hatten es bisher ja ziemlich schwer an Söders Seite. Aber auch das Murren aus der CSU sollte man im politischen Kontext sehen. Was die Landtagsabgeordneten betrifft: Die galten lange als das Machtzentrum der CSU. Seit Söder am Ruder ist und sich nach der Landtagswahl einige gewichtige Abgeordnete aus der Fraktion verabschiedet haben, hat sich das CSU-Machtzentrum jedoch stärker in die Staatskanzlei verlagert. Da will sich mancher Abgeordnete wenigstens ab und an seiner Bedeutung vergewissern. Dass Ilse Aigner in jüngster Zeit verstärkt und mit anderem Akzent als Söder zu aktuellen Themen Stellung bezieht, wird in der CSU aufmerksam beobachtet; es gilt als eine Art Gradmesser, wie die Chancen gesehen werden, dass es Söder nach Berlin zieht und mithin sein Platz in der Staatskanzlei frei werden könnte – vielleicht für die erste bayerische Landesmutter?

So relativiert sich manches Lamento. Im Parteivorstand vor einer Woche war jedenfalls noch nicht einmal ein Hauch von Rebellion zu spüren. Die Atmosphäre sei „völlig normal“ gewesen, sagt ein Vorstandsmitglied. Auch über die Heftigkeit des Unmuts in der Landtagsfraktion gibt es unterschiedliche Einschätzungen. Der Augsburger Abgeordnete Johannes Hintersberger sagt, die Stimmung sei „gut, offen und konstruktiv“. Wo, wenn nicht in einer Fraktionssitzung, sollten die Abgeordneten die Sorgen der Leute artikulieren? Er jedenfalls halte „von Hoppla-Hopp-Öffnungen überhaupt nichts“. Es sei die Verantwortung der Politik, abzuwägen – und im Zweifel müsse man „stehen und sagen: Leute, wir packen es noch nicht, zu öffnen.“

Im CSU-Teil der Staatsregierung gibt man sich unbeeindruckt. Solange die Forderungen aus der Partei so weich seien – „schnellstmöglich öffnen“: wer will das nicht? –, erkennt man keinen unmittelbaren Handlungsdruck. Durch die Umfragen sieht man sich bestätigt. Aber auch in der Sache. Manche in der Partei können nicht nachvollziehen, warum Söder sich bisher gegen einen Stufenöffnungsplan mit Wenn-dann-Systematik und regionalen Differenzierungen sträubt. Er selbst hatte zwischenzeitlich dafür geworben („Ampel“). Inzwischen jedoch sagt er: „Zu viele Differenzierungen und Unterschiede verwirren die Menschen und schwächen die Akzeptanz.“