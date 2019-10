Koalitionskreise : CSU stoppt Kabinettsbefassung mit Klimaprogramm

Aktualisiert am

Die CSU hat die Befassung des Kabinetts mit dem Klimaschutzprogramm vorläufig gestoppt. Das erfuhren die Deutsche Presse-Agentur und die Agentur Reuters aus Koalitionskreisen. Das von Horst Seehofer (CSU) geführte Innenministerium sowie das Verkehrsministerium unter Andreas Scheuer (CSU) lehnten die für diesen Mittwoch im Kabinett vorgesehene Befassung mit dem Programm demnach kurzfristig ab. Es gebe zwischen den Ressorts noch zu viele offene Fragen, hieß es.

Damit gerät die Bundesregierung unter erheblichen Zeitdruck: Sollte das Programm in den nächsten zehn Tagen nicht von der Ministerrunde gebilligt werden, könnte das Vorhaben wohl in diesem Jahr nicht mehr vom Parlament beschlossen werden. Das war aber das Ziel der Regierung.

Die Ablehnung erfolgte den Kreisen zufolge offenbar nach Rücksprache mit dem CSU-Vorsitzenden Markus Söder. Derzeit sei unklar, ob der Kabinettsbeschluss kommende Woche nachgeholt werden könne. Das Klimaschutzpaket ist bereits vom Klimakabinett, einem Ausschuss der Bundesregierung, gebilligt worden, die Zustimmung aller Minister im Kabinett steht aber noch aus.

Große Teile der Fördermittel fließen in den Haushalt von Verkehrsminister Andreas Scheuer, in dessen Ressort die für das Klimapaket wichtigen Themen Elektromobilität und Bahn fallen, sowie in das Ressort von Innenminister Seehofer mit der energetischen Gebäudesanierung.

Das Innenministerium hatte nach den Informationen aus Koalitionskreisen schon im Laufe des Dienstags einen sogenannten Ministervorbehalt gegenüber dem federführenden und von der SPD geführten Umweltministerium eingelegt. Die Beamten stellten demnach in Frage, ob ein gesondertes Klimaschutzprogramm überhaupt noch notwendig sei angesichts der Beschlüsse im Klimakabinett.

Das etwa 200 Seiten umfassende Klimaprogramm ist die Langfassung des Klimapakets und soll zahlreiche weitere Details und Zahlen, wie etwa die CO2-Einsparung einzelner Instrumente enthalten. In der jüngsten Version des Entwurfs fehlen diese. Dafür sind Zahlen zur Erhöhung der Kfz-Steuer oder der Lkw-Maut eingefügt, die zwischen Umwelt-, Finanz-, Wirtschafts- und Verkehrsministerium umstritten sind.

Ohne die Einigung auf das Klimaprogramm kann auch das eigentliche Klimaschutzgesetz nicht beschlossen werden, das als Dachgesetz den Rahmen für die einzelnen Instrumente vorgeben sollte. Beschlossen werden soll hingegen am Mittwoch der Haushaltsplan des Energie- und Klimafonds (EKF), mit dem viele Förderprogramme zum Klimaschutz finanziert werden sollen.