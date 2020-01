Klausurtagung in Seeon : CSU-Spitze stellt sich hinter muslimischen Kandidaten

In Wallerstein wollte ein muslimischer Kandidat bei der Bürgermeisterwahl für die CSU antreten. Wegen Widerstands an der Basis zog er die Kandidatur zurück. CSU-Chef Söder kritisiert die Vorbehalte. Doch nicht alle teilen seine Meinung.

Es hätte gut zu den Modernisierungsbestrebungen des CSU-Vorsitzenden Markus Söder gepasst, wenn seine Partei im bayerisch-schwäbischen Markt Wallerstein einen muslimischen CSU-Bürgermeisterkandidaten hätte präsentieren können. Daraus wird nichts. Am Wochenende war bekannt geworden, dass der von der CSU nominierte Sener Sahin doch nicht antreten werde. Als Grund nannte der 44 Jahre alte Unternehmer Widerstand aus den Reihen der Partei. Es habe unter anderem Proteste im Ortsverband und gegenüber dem nordschwäbischen CSU-Bundestagsabgeordneten Ulrich Lange gegeben.

„An meiner persönlichen Qualifikation zweifelt niemand. Es geht allein um meine Religion“, sagte Sahin der Katholischen Nachrichten-Agentur. Dabei sei er sicher öfter in der Kirche gewesen als mancher seiner Kritiker. Sahin ergänzte: „Ich bin ein religiöser Mensch. Gott ist für mich aber nicht nur in der Moschee, sondern zum Beispiel auch in der Synagoge.“

Seine Frau sei evangelisch und die gemeinsamen beiden Kinder wüchsen interreligiös auf. Der Ortsvorstand hatte ihn als Kandidaten nominiert, war zuvor sogar auf ihn zugekommen, ob er denn nicht bereit wäre, sich zur Verfügung zu stellen. Im Lauf der Gespräche stellte sich dann heraus, dass es Vorbehalte gab – im Ort und in der Partei. Andere aus der CSU wollten sich bei einer Aufstellung Sahins von der Gemeinderatsliste streichen lassen.

CSU-Generalsekretär Markus Blume bestätigte am Dienstag bei der Klausurtagung der CSU-Landesgruppe im oberbayerischen Seeon, dass er in einem längeren Telefonat versucht habe, Sahin umzustimmen. „Er hat mir sogar angeboten, persönlich zur Nominierungsversammlung zu kommen, um die Vorurteile an der Wallersteiner CSU-Basis abzubauen“, sagte Sahin der „Augsburger Allgemeinen“.

Am Dienstag gab es noch einmal ein Telefongespräch zwischen Sahin und Blume, in dem der in Nördlingen geborene Mann mit türkischen Vorfahren mitteilte, definitiv nicht antreten zu wollen. Blume sagte in Seeon: „In der CSU finden alle Platz, die die Werte der christlich-sozialen Union teilen. Wir hätten Herrn Sahin für einen sehr, sehr guten Kandidaten gehalten, und ich kann sagen, wir haben wirklich alles probiert, ihn auch nochmal zu gewinnen.“ Sahin hege keinen Groll gegen die CSU, habe im Ort aber nicht „den hundertprozentigen Rückhalt“ verspürt.

Unter anderen der CSU-Vorsitzende Markus Söder und der Ehrenvorsitzende Theo Waigel hatten die Widerstände gegen Sahin zuvor kritisiert. „Wer sich zu den Grundsätzen der CSU bekannt hat, der sollte auch ein guter Kandidat sein“, sagte Söder. Und Waigel hob hervor: „Ich halte es für grundfalsch, einen Kandidaten wegen seines Glaubens auszuschließen, wenn er sich zu unseren Werten bekennt.“

Verständnis für die Vorbehalte gegenüber einem muslimischen CSU-Kandidaten äußerte der CSU-Politiker Peter Gauweiler. „Ausgangspunkt ist, dass wir eine christliche Partei sind, dafür sind wir gegründet worden“, sagte er. „Verlängerter Arm des christlichen Bekenntnisses in der Politik“ zu sein, habe sich als „großes Erfolgsrezept“ erwiesen.

Doch komme es immer auf die Einzelperson an, ergänzte Gauweiler. Bei Sahin sei zu erkennen, dass er den nötigen „Respekt vor der gewachsenen christlichen Tradition bei uns“ aufbringe. Am kommenden Donnerstagabend stellt der Wallersteiner CSU-Ortsverband die Gemeinderatsliste auf.